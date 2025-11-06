पालिकेची आरक्षण सोडत येत्या ११ नोव्हेंबरला
मुंबईची निवडणूक तयारी सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी सुरू झाली असून, आरक्षण सोडत येत्या ११ नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता काढण्यात येणार आहे. ही सोडत बालगंधर्व रंगमंदिर (वांद्रे पश्चिम) येथे काढली जाणार असून, यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिलांसाठीच्या जागांचे आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे.
सोडतीनंतर आरक्षणाचे प्रारूप १४ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केले जाईल. त्यानंतर नागरिकांना २० नोव्हेंबर २०२५पर्यंत दुपारी ३ वाजेपर्यंत हरकती आणि सूचना सादर करण्याची संधी मिळेल. प्राप्त हरकती व सूचना तपासून त्यानंतर अंतिम आरक्षण अधिसूचना महापालिकेकडून प्रसिद्ध केली जाईल. या प्रक्रियेसाठी मुंबईतील सर्व प्रभाग क्षेत्रांमध्ये विशेष निवडणूक कार्यालये तयार करण्यात आली आहेत. नागरिकांना आपल्या विभागातील सहाय्यक करनिर्धारक व संकलक कार्यालयात हरकती नोंदवता येतील, अशी २७ ठिकाणे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. तसेच महापालिका मुख्यालय येथील मुख्य निवडणूक कार्यालयात ही सुविधा उपलब्ध आहे. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या सहीने प्रसिद्ध झालेल्या या सूचनेनुसार संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडेल, असा दावा महापालिकेने केला आहे. निवडणुकीपूर्व आरक्षण निश्चिती ही महत्त्वाची पायरी मानली जाते. या सोडतीनंतर प्रभागनिहाय निवडणुकीची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
