झोपु योजनेत १०० कोटींचा घोटाळा
एका सदनिकेची अनेकांना विक्री; विकसकावर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ ः वडाळा येथील पुनर्विकास प्रकल्पात १०० कोटींचा घोटाळा केल्याच्या आरोपात आर्थिक गुन्हे शाखेने बुधवारी बांधकाम व्यावसायिक आणि त्याच्या कंपनीविरोधात गुन्हा नोंदवला.
आर्थिक गुन्हे शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात बी. पी. गंगर कन्स्ट्रक्शन या कंपनीसह विकसक सुब्बरमण आनंद विलयनूर आणि उमा सुब्बरमण यांना यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कांदिवलीतील सीए अनिल द्रोण यांच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली. वडाळा येथे सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील विक्रीयोग्य सदनिका बांधण्यासाठी विकसकाने २०१८ पासून सुमारे १०२ व्यक्तींकडून तब्बल १०० कोटी रुपये स्वीकारले. अर्थात विकसकाने विक्रीयोग्य सदनिकांची आगाऊ विक्री केली; मात्र या रकमेतून विक्रीयोग्य सदनिकांची इमारत बांधण्याऐवजी ती वैयक्तिक कारणांसाठी व अन्य कंपन्यांमध्ये फिरवली. विशेष म्हणजे प्रत्येक विक्रीयोग्य सदनिका विकसकाने अनेकांना विकल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने सांगितले.
