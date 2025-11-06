पुरुषोत्तम चव्हाणच्या मालमत्ता जप्तीसाठी पोलिस न्यायालयात
पुरुषोत्तम चव्हाणच्या मालमत्ता
जप्तीसाठी पोलिस न्यायालयात
मुंबई, ता. ६ ः कोट्यवधीच्या फसवणूक प्रकरणात अटकेतील पुरुषोत्तम चव्हाणची मालमत्ता जप्त करण्याच्या परवानगीसाठी बुधवारी आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयात अर्ज केला. चव्हाण राज्य पोलिस दलातील आयपीएस अधिकारी रश्मी करंदीकर यांचा पती आहे.
सुमारे २५० कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्यात सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केल्यानंतर एकूण ३४ कोटींच्या दोन फसवणूक प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने चव्हाणला अटक केली. तपासादरम्यान करंदीकर यांच्याकडेही चौकशी करण्यात आली होती. चव्हाण यांच्या मालकीच्या चार सदनिका ठाण्यातील दोस्ती संकुलात आहेत. त्या जप्त करण्याची परवानगी आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयाकडे मागितली आहे. तसेच संबंधित गृहनिर्माण संस्थेला या चार सदनिका तपासकक्षेत असून त्यांच्या विक्रीस ना हरकत देऊ नये, असे कळविले आहे.
