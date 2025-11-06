बेकायदा बांधकामावर मालवणीत हातोडा
बेकायदा बांधकामावर
मालवणीत हातोडा
नऊ हजार चौरस मीटर जमीन मुक्त
मुंबई, ता. ६ : मालाड आणि मालवणी परिसरातील सरकारी जागेवरच्या बेकायदा बांधकामावर मुंबई महापालिकेचा हातोडा पडला आहे. पहिल्या टप्प्यात तब्बल नऊ हजार चौरस मीटर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली आहे. मुंबई उपनगर सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गुरुवारी (ता. ६) येथे ही माहिती दिली.
यासंदर्भात लोढा यांनी पूर्वी आपल्या जनता दरबारात कारवाईचे आदेश दिले होते. पुढच्या टप्प्यात कांदळवन आणि इतर ठिकाणच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. ज्या ठिकाणी अंगणवाड्या होत्या तेथे अंगणवाड्या उभारण्यासाठी निधी दिला जाईल, असेही लोढा यांनी सांगितले. अतिक्रमण काढून टाकलेल्या जागेवर प्रशासनाने त्वरित संरक्षक भिंत उभारून पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही लोढा यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. येथील रोहिंगे आणि बांगलादेशी नागरिकही अतिक्रमणे करीत असून गुंडगिरी करीत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. त्यानंतर लोढा यांनी अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश दिले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.