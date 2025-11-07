एसटी आगार व्यवस्थापक निलंबित
कर्तव्यात हलगर्जी भोवली; विभागीय चौकशाला सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : कर्तव्यावर असताना मद्यप्राशन करून कामात हलगर्जी केल्याबद्दल अमरावती विभागातील परतवाडा आगार व्यवस्थापक जीवन दत्तात्रय वानखेडे यांना एसटी महामंडळाच्या प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी निलंबित केले आहे. याबरोबरच त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येत असून, त्यात ते दोषी आढळल्यास त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती शुक्रवारी (ता. ७) एसटी महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाने दिली.
परतवाडा आगाराचे व्यवस्थापक हे आपल्या कर्तव्यावर उपस्थित न राहता मद्यप्राशन करून आपल्या शासकीय निवासस्थानी अत्याव्यस्थ अवस्थेत पडल्याची माहिती एसटी महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाला आगारातील कर्मचाऱ्यांनी दूरध्वनीवरून कळवली. त्यानुसार एसटी महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाने छापा टाकला असता उपरोक्त तक्रारीमध्ये तथ्य आढळले. अधिकाऱ्यांनी आगार व्यवस्थापक जीवन वानखेडे यांची अचलपूर उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय तपासणी करून घेतली आणि त्यांच्या विरोधात परतवाडा पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंदविला. ‘सुरक्षा व दक्षता विभागाने केलेल्या तपासणीमध्ये आगार व्यवस्थापक जीवन वानखेडे यांच्या हलगर्जीमुळे आगारातील दैनंदिन वाहतूक विस्कळित झाली तसेच अनेक मार्गावरील बस रद्द झाल्या. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे आर्थिक नुकसान तर झालेच, परंतु आपल्या शासकीय निवासस्थानी व आगारात मद्यप्राशन करून गैरवर्तन केल्याबद्दल महामंडळाची प्रतिमाही मलिन झाली.’ असा निष्कर्ष काढून त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली, त्यानुसार त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. यासंदर्भात लवकरच प्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांची खातेनिहाय विभागीय चौकशी करून त्यात ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती सुरक्षा व दक्षता खात्याने दिली.
