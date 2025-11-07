मुंबईतील हरित ऊर्जेच्या पुरवठ्यात वाढ
टाटा पॉवरची तीन प्रकल्पांतून २०० मेगावॉटचे वीज खरेदी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मुंबईची विजेची मागणी वाढत असतानाच हरित ऊर्जेचा पुरवठा वाढणार आहे. त्यासाठी टाटा पॉवरने अकमे सोलर, जुनीपर ग्रीन एनर्जी आणि टाटा पॉवर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या तीन कंपन्यांसोबत सुमारे २०० मेगावॉट वीज खरेदी करण्यासाठी करार केला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना हरित ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
टाटा पॉवरचे मुंबईत सुमारे आठ लाख वीजग्राहक आहेत, त्यांना अखंडित आणि हरित वीजपुरवठा व्हावा, म्हणून टाटा पॉवरने मुंबईत नवीकरणीय ऊर्जेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि विशेषत: उष्ण व दमट वातावरणात शहरातील वीजग्राहकांच्या वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता करण्यासाठी तीन वीज खरेदी करार केले आहेत. हे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर, टाटा पॉवर मुंबईतील आपल्या निवासी, व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांच्या सर्वोच्च मागणीच्या तासांत सुरळीत पुरवठा करणे, शक्य होईल. यासाठी अकमे सोलार होल्डिंगसोबत २५ वर्षांसाठी वीज खरेदी करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार, ५० मेगावॅट फर्म आणि डिस्पॅचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पांतर्गत सौरऊर्जा व बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम यांचे संयोजन असेल. या प्रकल्पातून प्रति युनिट ४.४३ रुपये दराने वीज पुरवली जाणार आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
ज्युनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेडसोबत दुसरा वीज खरेदी करार करण्यात आला असून, त्यांची उपकंपनी ज्युनिपर ग्रीन सिग्मा एट मार्फत महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या ७० मेगावॅट विजेसाठी करार केला आहे. टाटा पॉवर मुंबई वितरणने टाटा पॉवर रिनूएबल्स एनर्जी लिमिटेड सोबत ८० मेगावॉट एफडीआरई प्रकल्प उभारण्यासाठी करार केला आहे. या प्रकल्पात अत्याधुनिक सौर, पवन व बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल.
