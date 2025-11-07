तिन्ही मार्गावर रविवारी मेगाब्लॉक
तिन्ही मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. ९) रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेचा माटुंगा-मुलुंड अप आणि डाऊन जलद मार्ग, हार्बर मार्गावरील कुर्ला ते वाशी अप आणि डाऊन मार्गावर आणि पश्चिम रेल्वेच्या सांताक्रूझ ते गोरेगाव अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
मध्य रेल्वे
कुठे : माटुंगा-मुलुंड अप आणि डाऊन जलद मार्गावर
कधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.४५ वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉकदरम्यान ‘सीएसएमटी’हून सुटणाऱ्या जलद मार्गांवरील सेवा माटुंगा आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान दरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. ठाण्याच्या पुढे या जलद गाड्या डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. तर ठाण्याहून सुटणाऱ्या अप-जलद मार्गावरील सेवा मुलुंड आणि माटुंगादरम्यान अप धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. त्यापुढे या सेवा पुन्हा अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील.
हार्बर रेल्वे
कुठे : कुर्ला-वाशी अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावर
कधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉक कालावधीत ‘सीएसएमटी’हून पनवेल, बेलापूर, वाशीसाठी सुटणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा आणि पनवेल, बेलापूर, वाशी येथून सीएसएमटीकरिता सुटणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. ब्लॉक काळात सीएसएमटी-कुर्ला आणि पनवेल-वाशीदरम्यान विशेष उपनगरीय लोकल गाड्या चालवल्या जातील. ब्लॉक काळात हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना ठाणे-वाशी, नेरूळ स्थानकांदरम्यान प्रवास करण्याची मुभा असेल.
पश्चिम रेल्वे
कुठे : सांताक्रूझ ते गोरेगाव अप-डाऊन धीम्या मार्गावर
कधी : सकाळी १० ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉक कालावधीत सांताक्रूझ ते गोरेगाव अप-डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकलची वाहतूक जलद मार्गावरून चालविण्यात येणार आहे. फलाटाची लांबी कमी असल्याने विलेपार्ले स्थानकात लोकल थांबणार नाहीत. तसेच फलाट उपलब्ध नसल्याने राम मंदिर स्थानकात लोकल थांबणार नाही. हार्बर मार्गावरील लोकल विलेपार्ले आणि राम मंदिर स्थानकात थांबतील. ब्लॉकदरम्यान पश्चिम रेल्वे मार्गावरील काही लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर बोरिवली आणि अंधेरी लोकल हार्बर मार्गावर गोरेगावपर्यंत चालविण्यात येणार आहेत.
