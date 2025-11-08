एसटीला सरासरी सहा कोटींची दैनंदिन तूट
एसटीला सरासरी सहा कोटींची दैनंदिन तूट
ऑक्टोबरमध्ये तब्बल १८० कोटींचा फटका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : दिवाळीसारख्या गर्दीच्या हंगामातही राज्य परिवहन महामंडळाला (एसटी) ‘उत्पन्नाचा दिवा’ लागला नाही. दैनंदिन वाहतूक अहवालानुसार सवलत मूल्य रकमेसह प्रवासी तिकिटांमधून मिळणाऱ्या महसुलात तब्बल सहा कोटी रुपयांची दैनंदिन तूट नोंदवली गेली असून, ऑक्टोबरमध्ये सुमारे १८० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची माहिती समोर आली आहे.
एसटी ही ‘ना नफा-ना तोटा’ या तत्त्वावर चालविली जाते, पण प्रत्यक्षात ती सतत तोट्यातच आहे. या आर्थिक चणचणीमुळे एसटी प्रशासनाला दर महिन्याला सरकारकडे मदतीसाठी याचना करावी लागते. या वर्षी झालेल्या १४.९५ टक्के भाडेवाढीचा विचार करता प्रतिदिन सुमारे सरासरी ३३ कोटींचे उत्पन्न मिळायला हवे होते; परंतु ऑक्टोबरमध्ये हे उत्पन्न केवळ २६.५५ कोटी रुपये इतकेच राहिले. म्हणजे उद्दिष्टाच्या तुलनेत मोठी तूट निर्माण झाली असून, हा आकडा एक कोटींपेक्षा जास्त अपेक्षेवर १८० कोटींनी कमी आहे, अशी माहिती एसटीच्या सूत्रांनी दिली.
तिकीट विक्रीत घट का होते याचा अभ्यास करण्यासाठी अनुभवी अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र गट तातडीने नेमला पाहिजे. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी खुर्ची पकडून बसलेले अधिकारी केवळ टोपल्या टाकण्याचे काम करीत आहेत. अशा निष्क्रिय अधिकाऱ्यांच्या तातडीने बदल्या केल्या नाहीत, तर एसटीला उभारी देणे कठीण होईल. आवश्यकता भासल्यास त्यांच्याविरोधात गंभीर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, एसटी कर्मचारी काँग्रेस
