कूपर रुग्णालयात डॉक्टरांवर हल्ला
आरोपीच्या अटकेची मागणी; डॉक्टर संघटनांचा निषेध
मुंबई, ता. ८ ः अंधेरी येथील डॉ. आर. एन. कूपर रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांवर रुग्णाच्या नातेवाइकाकडून झालेल्या क्रूर हल्ल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात संतापाची लाट उसळली आहे. रुग्णालयात शुक्रवारी (ता. ८) मध्यरात्रीनंतर आपत्कालीन विभागात एका वृद्ध महिलेला दाखल करण्यात येते; मात्र या रुग्णावर सीपीआर उपचार प्रक्रिया सुरू असताना रुग्णाच्या नातेवाइकांकडून डॉक्टरांना मारहाण करण्यात आली. ‘आमच्या पेशंटला वाचवा नाहीतर तुम्हाला मारणार’ अशा धमक्या या वेळी देण्यात आली. यामध्ये डॉक्टरांच्या चेहरा, छाती आणि पोटावर जबर मारहाण करण्यात आली. धक्कादायक म्हणजे, हल्ल्यादरम्यान उपस्थित असलेले सुरक्षा रक्षक फक्त पाहत उभे राहिले आणि कोणीही मध्यस्थी केली नसल्याचा आरोप डॉक्टर संघटनांनी केला आहे.
सेंट्रल मार्डने या घटनेला ‘मानवतेवरचा हल्ला’ असे संबोधत सांगितले, की ‘जीव वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या तरुण डॉक्टरांवर हल्ला होतोय, हे आरोग्य व्यवस्थेचे अपयश आहे.’ जर न्याय मिळाला नाही, तर राज्यभर आंदोलन उभारले जाणार असल्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला तर बीएमसी मार्डनेही या मागणीला पाठिंबा दर्शवला असून, सोमवारी (ता. १०) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास केईएम, सायन, नायर आणि कूपर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर सामूहिक रजेवर जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे. तसेच अस्मी संघटनेनेही आरोपींवर कारवाईची मागणी केली असून हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत म्हटले, की ‘कर्तव्य बजावताना डॉक्टरांवर हल्ला होणे हे वैद्यकीय सेवांवरील थेट आघात आहे.’ आरोपीला तातडीने अटक करावी. निष्काळजी सुरक्षा पर्यवेक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून चौकशी सुरू करावी. रुग्णालयात कायमस्वरूपी प्रशिक्षित पोलिस व शासकीय सुरक्षा तैनात करावी. पालिका प्रशासनाने लेखी आश्वासन देऊन सुरक्षा सुधारणा आणि जबाबदारी निश्चित करावी.’
सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची बघ्याची भूमिका
डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या घटनेचा सेंट्रल मार्ड, बीएमसी मार्ड आणि असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स (अस्मी) या तिन्ही संघटनांनी निषेध केला असून, घटनेवेळी उपस्थित सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी बघ्यांची भूमिका घेतल्याने संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे. आरोपींना तत्काळ अटक, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई आणि रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
