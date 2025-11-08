मनोज जरांगेसह पाच जणांना नोटिसा
मनोज जरांगेंसह पाच जणांना नोटिसा
आंदोलनप्रकरणी चौकशीला हजर राहण्याच्या सूचना
मुंबई, ता. ८ : आझाद मैदान पोलिसांनी मनोज जरांगे यांच्यासह शहरात मराठा आंदोलन आयोजित करणाऱ्या सहा जणांना नोटीस धाडून १० नोव्हेंबरला चौकशीस हजर राहण्याची सूचना केली आहे. जरांगे यांच्यासह पांडुरंग तारक, गंगाधर कालकुटे, चंद्रकांत भोसले, वीरेंद्र पवार, प्रशांत सावंत यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
विनापरवानगी आंदोलन करणे, उपोषणाला मनाई असतानाही बसणे, बेकायदा जमाव जमवून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे यांसह अनेक नियम डावलल्याप्रकरणी आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांच्या माहितीनुसार २९ सप्टेंबरला एक दिवसाच्या आंदोलनाची परवानगी दिली असताना २ सप्टेंबरपर्यंत मराठा आंदोलन सुरू राहिले. या आंदोलनादरम्यान उपोषण, आत्मदहन आणि आत्महत्येचा प्रयत्न करू नये, असे स्पष्ट नमूद असताना जरांगे आमरण उपोषणाला बसले. पाच वाहने आझाद मैदानापर्यंत येऊ शकतील ही पोलिसांची मर्यादा आंदोलनकर्त्यांनी भेदली. परिणामी सर्वत्र वाहतूक कोंडी झाली. आझाद मैदानात ४० हजारांपेक्षा अधिक आंदोलक सहभागी झाले. परवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपकाचा वापर आंदोलनात केला गेला. आंदोलकांनी रस्त्यावर अन्न शिजवले, रस्त्यावर सार्वजनिक ठिकाणी अंघोळ, लघुशंका तसेच केरकचरा टाकून परिसर गलिच्छ केला. अर्थात प्रत्येक नियम आंदोलकांनी पायदळी तुडवल्याने ३ सप्टेंबरला आझाद मैदान पोलिसांनी ही कारवाई केली होती. दाखल गुन्ह्याच्या तपासासाठी जबाब नोंदवता यावेत, या उद्देशाने ही नोटीस बजावली आहे.
