बाल्यावस्थेतील कर्करोगाच्या मदतीसाठी धर्मादाय संगीत मैफिल,
संगीत मैफिलीतून बाल कर्करोगग्रस्तांसाठी निधी संकलन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : भारतातील बाल कर्करोगासाठी काम करणारी सर्वात मोठी स्वयंसेवी संस्था कॅनकिड्स किड्सकॅनने कर्करोगाशी झुंजणाऱ्या मुलांच्या उपचारांसाठी निधी उभारण्यासाठी "सुन्हरे स्वर - बन जायेंगे गोल्ड" या चॅरिटी संगीत मैफिलीचे नुकतेच यशस्वीरित्या आयोजन केले. या कार्यक्रमातून ''महाकेअर्स''साठी निधीची उभारणी करण्यात आली.
बांसुरी म्युझिक ग्रुपच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या या मैफिलीला एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, राज्य शालेय शिक्षण सचिव रणजित देओल, आणि टाटा मेमोरियलचे डॉ. श्रीपाद बाणावली उपस्थिती होते. गायक डॉ. राहुल जोशी, राजेश अय्यर आणि संगीता मलेकर यांनी लता मंगेशकर आणि किशोर कुमार यांच्या गाण्यांचे सादरीकरण केले.
कॅनकिड्सच्या संस्थापक पूनम बागई यांनी सांगितले की, २०१० पासून संस्थेचे महाराष्ट्रात कार्य सुरू आहे. टाटा हॉस्पिटलमधील १,००० मुलांना मदत करण्यासाठी आणि राज्यातील चार शहरांमधील बालरोग कर्करोग केंद्रांना बळकट करण्यासाठी संस्थेचे साडेतीन कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या मैफिलीतून आतापर्यंत दीड कोटी रुपये निधी जमा झाला आहे.
