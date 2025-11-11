जे. जे. रुग्णालयाचा भार एका एमआरआय मशीनवर
रुग्णांसाठी प्रतीक्षा यादी तीन महिन्यांवर
भाग्यश्री भुवड ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : जे. जे. रुग्णालयात एमआरआय चाचणीसाठीचा प्रतीक्षा कालावधी पुन्हा एकदा वाढला आहे. काही महिन्यांपूर्वी एमआरआयसाठीची प्रतीक्षा यादी १५ दिवसांपूर्वीची होती. आता हाच कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णालयातील दोन मशीनपैकी एक मशीन बिघाडामुळे बंद पडली आहे. यामुळे रुग्णांची मोठी गैरसोय होत आहे. नवीन मशीन खरेदी करण्याऐवजी सरकार सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे एमआरआय आणि सीटी स्कॅन देण्यावर लक्ष केंद्रित करीत आहे.
जे. जे. रुग्णालयातील एका सूत्राने सांगितले, की दोन मशीन उपलब्ध असल्याने रुग्णालयाने प्रतीक्षा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी केला होता; परंतु जुनी मशीन गेल्या दीड महिन्यापासून बंद आहे. कंपनीने आता या मशीनसाठी संगणक भागांचे उत्पादन बंद केले आहे. ही प्रणाली विंडोज एक्सपी-आधारित आहे आणि जुनी डीडीआर-१ रॅम आता बाजारात उपलब्ध नाही. त्यामुळे दुरुस्ती करणे अशक्य आहे. सीटी स्कॅनसाठीही हीच परिस्थिती आहे.
नायरचे रुग्णही जे. जे. रुग्णालयात
जे. जे. रुग्णालयात सध्या पुढील वर्षाची तारीख दिली जात आहे. रुग्णालयावर स्वतःच्या रुग्णांसह नायर रुग्णालयातील रुग्णांचा मोठ्या प्रमाणात भार पडत आहे. कारण गेल्या एका वर्षभरापासून नायर रुग्णालयातील मशीन बंद आहे. वृद्धांपासून ते लहान मुलांपर्यंत लोक त्यांच्या एमआरआय करण्यासाठी वाट पाहात आहेत.
रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकार नवीन मशीन खरेदी करण्याऐवजी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलकडे वाटचाल करीत आहे. यावर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना एका विद्यार्थ्याने स्पष्ट केले, की राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेच्या (एनएमसी) मते, एमडी रेडिओलॉजीसाठी किमान दोन एमआरआय आणि दोन सीटी स्कॅन मशीन आवश्यक आहेत. जर मशीन पीपीपी अंतर्गत चालवले गेले तर विद्यार्थ्यांना फक्त प्रतिमा दिसतील, रुग्णांचा अनुभव मिळणार नाही. यामुळे त्यांची क्लिनिकल समज आणि मानवी संवाद कमी होईल.
गुणवत्ता घसरेल
रेडिओलॉजिस्ट तज्ञांच्या मते, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पीपीपी मॉडेल लागू केल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. खासगी कंपन्या जुनी मशीन बसवतात आणि दूरस्थ केंद्रांमधून टेलिमेडिसिनद्वारे अहवाल दिला जातो. ते दररोज शेकडो अहवाल प्रक्रिया करतात, ज्यामुळे गुणवत्ता कमी होते. हे मॉडेल वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी योग्य नाही, जिथे अचूक निदान आवश्यक आहे. हे मशीन खासगी हातात गेले तर रुग्णांना अचूक निदान करता येणार नाही आणि विद्यार्थ्यांना अनुभवही मिळणार नाही.
एमआरआय मशीन पीपीपी तत्त्वावर घेण्याची तयारी सुरू आहे. आता जुन्या मशीनचे पार्ट बनवणे बंद झाले आहे. त्यामुळे एक मशीन बंद आहे. लवकरच ही समस्या सोडवण्यात येईल.
- डॉ. अजय भंडारवार,
अधिष्ठाता, जे. जे. रुग्णालय
केईएममध्ये मार्च २०२६ पर्यंतची प्रतीक्षा
एमआरआय, सीटी स्कॅन, २डी ईको, सोनोग्राफी या आवश्यक चाचण्यांसाठी केईएम रुग्णालयात तीन ते सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी आहे. एमआरआय चाचणीसाठी सध्या मार्च २०२६ पर्यंत प्रतीक्षा, सीटी स्कॅनसाठी जानेवारी २०२६ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. सोनोग्राफीसाठीदेखील हीच अवस्था आहे.
