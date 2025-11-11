समुद्रवीरांचा कोकण किनारपट्टीवर साहसी प्रवास
समुद्रवीरांचा कोकण किनारपट्टीवर साहसी प्रवास
१२७ नॉटिकल मैलांच्या मोहिमेतून उमटणार तरुणाईचा आत्मविश्वास
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी) महाराष्ट्र संचालनालयाच्या वतीने ‘कोकण विजय २०२६’ या खुल्या समुद्रातील नौकायन मोहीम मंगळवारी (ता. ११) सुरू करण्यात आला. ‘स्वच्छ, सुंदर आणि समृद्ध कोकण’ या संदेशावर आधारित ही मोहीम महाराष्ट्र संचालनालयातील सर्वात सक्रिय नौदल युनिट ‘मोस्ट एंटरप्रायझिंग नेव्हल युनिट’ (एमईएनयू)द्वारे राबविण्यात येत आहे.
कोकण विजय २०२६ या मोहिमेत महाराष्ट्रातील ६० नेव्हल एनसीसी कॅडेट्स सहभागी झाले असून, पुढील १० दिवसांत ते कोकण किनारपट्टीवरून सुमारे १२७ नॉटिकल मैलांचा (अंदाजे २३५ किलोमीटर) प्रवास करणार आहेत. रणपार, अंबोलगड, पूर्णगड, धौलवली आणि विजयदुर्ग या ऐतिहासिक किनारी बंदरांवर या मोहिमेचे थांबे असतील. या मोहिमेला भारतीय नौदलाच्या वेस्टर्न नेव्हल कमांड आणि भारतीय तटरक्षक दलाचे सहकार्य लाभले आहे. या मोहिमेची सुरुवात कोल्हापूर गट मुख्यालयाचे ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर आर. के. पैठणकर यांच्या हस्ते करण्यात आली. या वेळी एनसीसी ग्रुप मुख्यालय कोल्हापूरचे ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर आर. के. पैठणकर, एनसीसी संचालनालयाचे संचालक कॅप्टन जेनीश जॉर्ज, इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेशन रत्नागिरीचे कमांडिंग ऑफिसर कमांडंट शैलेश गुप्ता, पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे, सीमा शुल्क विभागाचे सहाय्यक अधीक्षक संदीप कृष्ण आदी मान्यवर उपस्थित होते.
समृद्ध किनारपट्टीच्या संवर्धनाचा संदेश
ब्रिगेडियर पैठणकर म्हणाले, की अशा मोहिमा तरुण कॅडेट्समध्ये साहस, नेतृत्वगुण आणि टीमवर्क विकसित करण्यासोबतच शिस्त, आत्मविश्वास आणि देशभक्तीचा भाव दृढ करतात. या मोहिमेतून भविष्यातील सागरी नेत्यांची जडणघडण होईल. ‘कोकण विजय २०२६’ ही मोहीम केवळ साहसी उपक्रम नसून, कोकणच्या स्वच्छ, सुंदर आणि समृद्ध किनारपट्टीच्या संवर्धनाचा संदेश देणारी आहे. या मोहिमेमुळे तरुणाईचा सागरी आत्मविश्वास वाढण्यासोबतच भारताच्या सागरी परंपरेचा गौरव अधिक उजळणार आहे.
