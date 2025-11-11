सहायक आयुक्तावर ८० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप
सहय्यक आयुक्तावर ८० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप
पोलिस अधिकाऱ्याने १५.५ किलो सोने दिल्याचा तक्रारदाराचा दावा
जयेश शिरसाट : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : वरिष्ठ पोलिस, पालिका अधिकाऱ्यांसह बॉलीवूड अभिनेत्याने वांद्रे येथील पुनर्विकास प्रकल्पात केलेली कोट्यवधी रुपयांची गैर गुंतवणूक (ब्लॅक) भारतीय मूळ असलेल्या ब्रिटिश नागरिक निशित पटेल (वय ५३) या व्यावसायिकाच्या जीवावर बेतल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघड झाले आहे. दरम्यान, संबंधित सहाय्यक आयुक्ताने हे आरोप फेटाळले आहेत.
गुंतवणूकदार असलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्याने चक्क एकगठ्ठा १५ किलो सोने आणि १.८९ कोटी रुपये रोख तर अन्य शासकीय अधिकाऱ्याने तीन टप्प्यांत तब्बल आठ कोटी रुपये रोख स्वरूपात गुंतवले. त्यावरून या प्रकरणाचे गांभीर्य स्पष्ट होऊ शकेल, असे पटेल यांचे म्हणणे आहे. पटेल यांनी केलेल्या आरोपांनुसार या सर्व गुंतवणूकदारांना ते ओळखत नव्हते. या सर्वांना महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्ताने पुनर्विकास प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. भविष्यात फायदा होईल, असे प्रलोभन दाखवत स्वतःच्या जबाबदारीवर या सर्वांशी साधारण दीड वर्षांपूर्वी त्याने प्रत्यक्ष चर्चा केली. यातील बहुतांश बैठका परळच्या एफ साऊथ विभाग कार्यालयात घडल्या. पटेल यांनी तक्रारीत नमूद केलेल्या सहाय्यक आयुक्ताविरोधात कोविड काळात प्रक्रिया न पार पाडता परस्पर कंत्राटे दिल्याचा आणि अतिरिक्त बिले मंजूर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
विशेष म्हणजे वांद्रे येथे पुनर्विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या विकसकास अर्थसहाय्याची आवश्यकता नव्हती; मात्र त्यास निकड असल्याचा आभास निर्माण करून या सहाय्यक आयुक्ताने सुमारे ८० कोटी रुपये गुंतवणूक स्वरूपात स्वीकारले. धक्कादायक बाब म्हणजे यातील एकाही गुंतवणूकदाराने बांधकाम व्यावसायिकाची प्रत्यक्ष भेट न घेता, प्रकल्पाचा आराखडा, कागदपत्रे न पाहता, कोणतीही चौकशी न करता निव्वळ या सहाय्यक आयुक्ताच्या शब्दावर इतकी मोठी रक्कम गुंतवल्याचा दावा पटेल यांनी केला. या व्यवहारांत आपण फक्त ‘पोस्टमन’ म्हणून काम केल्याचे पटेल यांचे म्हणणे आहे. विभागासाठी दिलेल्या कर्जाऊ रकमेमुळे या सहाय्यक आयुक्ताशी आपली ओळख झाली. ही रक्कम आपण व्याजासह चुकवल्याने परिचय वाढला. याच परिचयामुळे त्याच्या सूचनेवरून वरील प्रत्येक गुंतवणूकदाराने दिलेली रक्कम त्या त्या ठिकाणी जाऊन आणली. ती रक्कम त्याच दिवशी सहाय्यक आयुक्ताच्या हवाली केली; मात्र काही दिवसांनी त्याने नियोजित कटानुसार ही रक्कम मी लाटल्याचा कांगावा केला. त्यामुळे प्रत्येक गुंतवणूकदाराने पैशांसाठी माझ्याकडे तगादा लावला, असे पटेल यांनी सांगितले. पटेल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांच्यासह सीबीआय आणि ईडीकडे लेखी तक्रार करून न्याय मागितला आहे.
...
सहाय्यक आयुक्ताने आरोप फेटाळले
याबाबत पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्ताशी संपर्क साधला असता, निशित पटेल हा एक एजंट आहे. त्याने टीओटी (ट्रान्स्फर ऑफ टेनन्सी) ॲग्रिमेंट करून माझ्यासह सुमारे ६० जणांची फसवणूक केल्याची प्रतिक्रिया नोंदवली. माझ्यासह सर्वांनी ही गुंतवणूक वैध मार्गाने अर्थात धनादेशाद्वारे, आरटीजीएसद्वारे केल्याचा दावाही त्याने केला. खातरजमेसाठी हे करार किंवा बँक व्यवहारांच्या नोंदींची मागणी केली असता सहाय्यक आयुक्ताने त्यास नकार दिला. आम्ही पटेलला कायदेशीर नोटीस पाठवू, असे मात्र त्याने स्पष्ट केले.
अपहरण करून खंडणीची मागणी
पटेल यांच्या तक्रारीनुसार सहाय्यक आयुक्ताने भाडोत्री गुंडांकरवी ४ ऑक्टोबरला त्यांचे अपहरण केले आणि त्यांना खार येथील त्यांच्याच कार्यालयात डांबले. तेथे सहाय्यक आयुक्तासह एक गुंतवणूकदार व शासकीय अधिकारी, विशेष शाखेत नियुक्त महिला पोलिस शिपाई, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला हॉटेल व्यावसायिक आणि त्याचे दोन अनोळखी बाउन्सर उपस्थित होते. या सर्वांनी मिळून बंदुकीच्या धाकात अमानुष मारहाण केलीच, पण गोमांस खाऊ घालण्याचाही प्रयत्न केला. पत्नीवर बलात्कार करू, मुलांचे हातपाय तोडू, तुझी हत्या करू, खोट्या प्रकरणात गुंतवू अशा धमक्या देत ६० कोटींची खंडणी मागितली. या व्यक्तींची नावे पटेल यांच्या तक्रारीत नमूद आहेत.
बंदुकीच्या धाकात वदवून घेतले
अपहरण केल्यानंतर सहाय्यक आयुक्ताने पटेल यांचे दोन मोबाईल फोन हिसकावून घेत गुंतवणुकीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या रकमेबाबत स्वतः दिलेल्या सूचना, ती रक्कम मिळाल्याची खात्री देणारे मेसेज, व्हॉइस रेकॉर्ड, कागदपत्रे, नोंदी इत्यादी पुरावे डिलीट केले. मोबाईल फॉरमॅट करून परत दिले. कपाळी बंदूक लावून मी या गुंतवणूकदारांना पैसे देणे लागतो हे माझ्याकडून वदवून घेण्यात आले, असा पटेल यांचा दावा आहे.
मारहाणीचे चित्रीकरण
या व्यक्तींनी दोन तास चाललेल्या छळाचा मोबाईलद्वारे व्हिडिओ काढला. तो आपल्या मित्रांना पाठवला. मित्रांनी तो आपल्याला पाठवला, असे पटेल यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. हा व्हिडिओ ‘सकाळ’कडे उपलब्ध आहे.
मी एक सर्वसामान्य व्यावसायिक आहे. माझ्या सांगण्यावर विश्वास ठेवून शहानिशा न करता एक अभिनेता, आयपीएस अधिकारी कोट्यवधी रुपये गुंतवू शकतात का? दुसरे असे की एकाही गुंतवणूकदाराने पोलिस तक्रार केलेली नाही. या सहाय्यक आयुक्ताने माझीच नव्हे तर सर्व गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आहे.
- निशित पटेल, तक्रारदार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.