शिवाजी पार्कातील धुळीचा प्रश्न कायम
आयआयटी बॉम्बेच्या सूचनांची प्रतीक्षा करीत महापालिकेचा विलंब
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : शिवाजी पार्क मैदानातील उडणाऱ्या धुळीवर नियंत्रण आणण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुमारे वर्षभरापूर्वी या मैदानाची पाहणी करून महापालिकेला तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र एक वर्ष उलटूनही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे रहिवाशांचा त्रास कायम आहे.
शिवाजी पार्क परिसरातील रहिवाशांनी अनेकदा मैदानातून उडणाऱ्या धुळीविषयी तक्रारी नोंदवल्या होत्या. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी वर्षभरापूर्वी स्वतः मैदानाची पाहणी करून तिथे गवताचे पट्टे (पॅचेस) निर्माण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, जेणेकरून धूळ उडू नये. मात्र त्या सूचनांवर महापालिका प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कृती केलेली नाही, हे आता उघड झाले आहे.
महापालिकेच्या जी/उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विनायक विसपुते यांनी सांगितले, की महापालिकेने अलीकडेच आयआयटी बॉम्बेच्या तज्ज्ञांसोबत बैठक घेतली आहे. त्यांनी मैदानाची प्रत्यक्ष पाहणी केली असून एक समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही समिती पुढील उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करेल. त्यांच्या सूचनेनुसार टप्प्याटप्प्याने मैदानातील धुळीवर नियंत्रण आणले जाईल. म्हणजेच प्रशासनाने पुन्हा एकदा जबाबदारी आयआयटी बॉम्बेकडे ढकलल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी सांगितले, की शिवाजी पार्क मैदानातील धुळीचा प्रश्न आम्ही गांभीर्याने घेतला आहे. मैदानाची पाहणी करून गवताचे पट्टे निर्माण करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या होत्या. आता आयआयटी बॉम्बेच्या सूचनांनुसार पुढील पावले उचलली जातील. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सतत यावर लक्ष ठेवून आहे आणि आवश्यक असल्यास पुन्हा तपासणी केली जाईल.
धुळीमुळे शिवाजी पार्क परिसरातील रहिवाशांना श्वसनाचे त्रास, डोळ्यांची जळजळ आणि आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेकांनी याविरोधात स्थानिक स्तरावर आणि सोशल मीडियावरही संताप व्यक्त केला आहे. दरवर्षी पाहणी, आश्वासनं आणि कमिट्या; प्रत्यक्ष मात्र गवत कधी उगवणार, असा प्रश्न स्थानिक रहिवासी उपस्थित करीत आहेत.
शिवाजी पार्कसारख्या ऐतिहासिक व क्रीडा संस्कृतीचे प्रतीक असलेल्या मैदानात वर्षभर विविध सार्वजनिक कार्यक्रम, राजकीय सभा, क्रीडा स्पर्धा होत असतात. त्यामुळे मैदानातील माती सतत उडत राहते. पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी महापालिकेला तत्काळ पाणी फवारणी, गवतरोपण आणि हरित पट्ट्यांची देखरेख यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
शिवाजी पार्क मैदानातील धुळीचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निर्देश, महापालिकेची पाहणी आणि आयआयटी बॉम्बेचा अभ्यास या सर्वांनंतरही अद्याप नागरिकांना धुळीपासून मुक्तता नाही. आता या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनंतर खरोखरच मैदान हिरवेगार होईल का, हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
