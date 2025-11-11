डॉक्टरांचे रजा आंदोलन स्थगित
डॉक्टरांचे रजा आंदोलन स्थगित
कूपर रुग्णालयातील डॉक्टरांचा मूक मोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : विलेपार्ले येथील पालिकेच्या कूपर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी अखेर मंगळवारी (ता. ११) सायंकाळी कामाला सुरुवात केली. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले सामूहिक रजा आंदोलन पालिका अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या लेखी आश्वासनांनंतर मागे घेण्यात आल्याची माहिती पालिका मार्ड अध्यक्ष डॉ. चिन्मय केळकर यांनी दिली. या निर्णयामुळे रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, या मारहाणीच्या घटनेच्या निषेधार्थ कूपर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी सकाळी रुग्णालय परिसरात मूक मोर्चा काढला.
पालिका अधिकारी आणि मार्ड संघटनेच्या प्रतिनिधींमध्ये मंगळवारी झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे लेखी स्वरूपात आश्वासन देण्यात आल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. या आश्वासनानुसार कूपर रुग्णालयात एमएसएफ (महाराष्ट्र सुरक्षा दल) तुकडीची नेमणूक जास्तीत जास्त तीन महिन्यांत करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया शक्य असल्यास एका महिन्याच्या आत पूर्ण केली जाईल. या दस्तऐवजावर डीएसओ, झोनल एसओ आणि एएसओ यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. तसेच अतिरिक्त सुरक्षेचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. सध्या रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या २४ पालिका सुरक्षा रक्षकांना एमएसएफ तुकडी येईपर्यंत कायम ठेवण्याची लेखी खात्री देण्यात आली आहे, तर दर पंधरवड्याने आढावा बैठक घेण्यात येणार असून, पालिका संचालकांच्या स्वाक्षरीसह नोंदवलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तात महानगरपालिका आयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली दर १५ दिवसांनी ‘एमएआरडी’सोबत आढावा बैठक घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेचा आणि कल्याणाचा प्रश्न अजिबात तडजोडीचा नाही. आम्ही लेखी हमीवर विश्वास ठेवून कर्तव्य पुन्हा सुरू केले आहे, मात्र आगामी पंधरवड्याच्या बैठकीत ठोस प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल.
- डॉ. चिन्मय केळकर, अध्यक्ष, पालिका मार्ड
