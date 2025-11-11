शस्त्रक्रिया नाकारलेल्या ‘त्या’ घटनेची होणार चौकशी
शस्त्रक्रिया नाकारलेल्या ‘त्या’ घटनेची होणार चौकशी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : कांदिवली शताब्दी (भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर) रुग्णालयात ‘एचआयव्ही’ग्रस्त रुग्णाला आपत्कालीन शस्त्रक्रियेला नकार देण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली होती. या ३७ वर्षीय रुग्णाला ३१ ऑक्टोबर रोजी सब-अक्यूट अपेंडिसायटिस आणि मूत्रपिंडातील खडे असल्याने आपत्कालीन अपेंडेक्टॉमीसाठी दाखल करण्यात आले होते, मात्र या रुग्णाला शताब्दी रुग्णालयातून कूपर रुग्णालयात तिथून पुढे ‘नायर’मध्ये पाठवून त्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे एमडॅक (मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण सोसायटी) प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. विजय करंजकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, नायर रुग्णालयात उपचार झाले असल्याचे या रुग्णाने कळवले आहे, मात्र या घटनेमुळे वैद्यकीय वर्तुळात संताप व्यक्त होत असून, गंभीर रुग्णाला सतत हलविणे वैद्यकीयदृष्ट्या आणि नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याची टीका होत आहे. या प्रकरणात रुग्णाला झालेला त्रास, विलंब, आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका यांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे एमडॅक प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. विजय करंजकर यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या घटनेमुळे आरोग्यसेवेतील भेदभाव आणि संवेदनाहीनतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सामाजिक संस्थांकडून तातडीने दोषींवर कारवाईची मागणी होत आहे.
एचआयव्हीग्रस्त रुग्णावर उपचारांमध्ये वेळ लागला, हा वेळ का लागला, रुग्णाला कोणत्या कारणाने एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात फिरावे लागले. याची चौकशी केली जाणार आहे.
- डॉ. विजय करंजकर, प्रमुख, मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण सोसायटी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.