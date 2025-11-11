‘एसटी’च्या ऑनलाईन तिकीट विक्रीचा विक्रम
मुंबई : प्रवाशांच्या उत्साही सहभागामुळे एसटीच्या महसुलात लक्षणीय वाढ झाली असून, केवळ ऑनलाइन तिकीटविक्रीतून तब्बल २१ कोटी ४४ लाख १३ हजार १९१ रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळाल्याची माहिती महामंडळाकडून देण्यात आली. दिवाळी २०२५ दरम्यान (१७ ऑक्टोबर ते २७ ऑक्टोबर) एकूण चार लाख ४१ हजार ४७४ ऑनलाइन तिकिटे विकली गेली. मागील वर्षीच्या (दिवाळी २०२४) तुलनेत ही आकडेवारी मोठी झेप घेत असून, यावर्षी चार कोटी ७७ लाख ५९ हजार ४४६ रुपयांनी अधिक महसूल प्राप्त झाला आहे. तिकीट विक्रीत ८१ हजार ४९३ तिकिटांची तर आरक्षित आसनसंख्येत तब्बल एक लाख चार हजार ११६ आसनांची वाढ नोंदली गेली.
