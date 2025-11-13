वेगवान, सुरक्षित प्रवासाचा अनुभव
मध्य रेल्वेच्या गाड्यांना आधुनिक प्रवासी डबे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : सीएसएमटी-चेन्नई एक्स्प्रेस, पुणे-वेरावल एक्स्प्रेस, कोल्हापूर-नागपूर एक्स्प्रेस या गाड्या जानेवारी २०२६ पासून आधुनिक एलएचबी (लिंके हॉफमन बुश) डब्यांसह धावणार आहेत. यामुळे प्रवाशांना वेगवान, सुरक्षित प्रवासाचा अनुभव घेता येणार आहे.
शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत अशा प्रमुख गाड्यांमध्ये एलएचबी डबे वापरले जातात. एलएचबी डब्यांचे उत्पादन कपूरथला, चेन्नई आणि रायबरेली येथील रेल्वे कोच फॅक्टऱ्यांमध्ये सुरू आहे. सध्या मुबंईहून १४ जानेवारीला सुटणाऱ्या आणि १७ जानेवारीला चेन्नईहून सुटणाऱ्या सीएसएमटी-चेन्नई एक्स्प्रेसला हे डबे जोडले जाणार आहेत. त्यामध्ये दोन द्वितीय वातानुकूलित, तीन तृतीय वातानुकूलित, पाच शयनयान, चार सामान्य, एक गार्ड ब्रेक व्हॅन आणि एक जनरेटर व्हॅन असे १६ डबे असणार आहेत, तर पुणे विभागातील इतर पाच गाड्यांमध्येही बदल होणार आहे. यामध्ये पुणे-वेरावल एक्स्प्रेस पुणे-भगत कोठी एक्स्प्रेस पुणे-भुज एक्स्प्रेस, पुणे-अहमदाबाद एक्स्प्रेस या गाड्यांचा समावेश आहे. या सर्व गाड्यांमध्ये २० एलएचबी डबे असतील. दोन द्वितीय वातानुकूलित, चार तृतीय वातानुकूलित, आठ शयनयान, चार सामान्य, एक गार्ड ब्रेक व्हॅन आणि जनरेटर व्हॅन असणार आहे.
कोल्हापूर विभागातही सुविधा
कोल्हापूर विभागातील तीन गाड्यांमध्येही एलएचबी डबे बसवले जाणार आहेत. यामध्ये कोल्हापूर-नागपूर एक्स्प्रेस, कोल्हापूर-हजरत निजामुद्दीन एक्स्प्रेसमध्ये, कोल्हापूर-अहमदाबाद एक्स्प्रेसला एलएचबी डबे जोडले जाणार आहेत. या गाड्यांची संरचना १८ डब्यांची असणार आहे.
एलएचबी डबे म्हणजे काय?
जर्मन बनावटीचे भारतात तयार केलेले अत्याधुनिक स्टेनलेस स्टीलचे डबे आहेत. त्यात अँटी-क्लाइंबिंग उपकरणे, अग्निरोधक साहित्य, डिस्क ब्रेक्स, एलईडी प्रकाश व्यवस्था आणि आपत्कालीन प्रकाश यंत्रणा अशा आधुनिक सुविधा आहेत. जुन्या आयसीएफ डब्यांच्या तुलनेत हे डबे अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि आवाजरहित आहेत. त्यांचा कार्यरत वेग १६० किलोमीटर प्रतितास असून, रचना वेग २०० किलोमीटर प्रतितासपर्यंत आहे.
