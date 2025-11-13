संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संवेदनशील क्षेत्र
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संवेदनशील क्षेत्र
मुंबईत २६ नोव्हेंबरला जनसुनावणी, पर्यावरणप्रेमी सज्ज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसराला पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या आराखड्याबाबत नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी यांची २६ नोव्हेंबर रोजी जनसुनावणी होणार आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासाठी तयार करण्यात आलेला मसुदा झोनल मास्टर प्लॅन १० सप्टेंबर २०२५ रोजी वृत्तपत्रात तसेच ११ ते १७ सप्टेंबर २०२५ च्या आठवड्याच्या सरकारी राजपत्रात आणि मुंबई पालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला होता. या प्रकाशनानंतर ३० दिवसांच्या कालावधीत सर्वसामान्य नागरिक, संस्था आणि संबंधित प्रकल्प धारकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. यानंतर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ईको-सेंसिटिव्ह झोन मॉनिटरिंग कमिटीचे सदस्य सचिव यांनी ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी पत्र जारी करून सुनावणी समिती गठित केली आहे. या समितीमार्फत प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
----------------------------------
उपस्थित राहण्याचे आवाहन
मुंबई महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयात, मुख्य अभियंता (विकास योजना) यांच्या कार्यालयाच्या ५व्या मजल्यावरील डी. पी. कॉन्फरन्स हॉल, महापालिका मार्ग, फोर्ट येथे २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सकाळी ४.३० वाजता उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सुनावणीसाठी उपस्थित राहताना मूळ ओळखपत्र सोबत आणणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.