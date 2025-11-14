आशिया खंडातील सर्वात मोठा मंडाळे मेट्रो डेपो सेवेसाठी सज्ज मंडाळे मेट्रो डेपो सेवेसाठी सज्ज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : एमएमआरडीएकडून अंधेरी डी. एन. नगर ते मानखुर्द मंडाळे मेट्रो-२ चा डायमंड गार्डन-मंडाळे हा पहिला टप्पा उभारला जात आहे. तो लवकरच मुंबईकरांच्या सेवेत येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांच्या सेवेत येणाऱ्या मेट्रोचे संचलन, देखभाल, पार्किंग करता यावे, यासाठी एमएमआरडीएने ३१ हेक्टर जागेवर आशिया खंडातील सर्वात मोठा डबलडेकर मेट्रो डेपो मुंबईकरांच्या सेवेसाठी सज्ज झाला आहे. एकावेळी ७२ मेट्रो ट्रेन येथे उभ्या राहतील, अशी सोय येथे करण्यात आली आहे.
पूर्व-पश्चिम उपनगरातील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी एमएमआरडीए अंधेरी-मंडाळे मेट्रो-२ बी २३ किलोमीटर लांबीची मेट्रो मार्गिका उभारत आहे. मंडाळे-डायमंड गार्डन हा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, १४ एप्रिलपासून मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या उपस्थितीत सुरक्षा चाचण्या पार पडल्या आहेत. अंतिम सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तत्काळ प्रवाशांसाठी मेट्रो खुली केली जाणार आहे. त्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला मंडाळे मेट्रो डेपोचे काम पूर्ण झाले असून, मुंबईकरांच्या सेवेसाठी सज्ज झाले असल्याचे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे. या डेपोमध्ये २९ किलोमीटरचे ट्रॅक असून, आठ डब्यांच्या ७२ मेट्रो गाड्या उभा करता येणार आहेत.
पॉइंटर
- एकूण जागा - ३२ हेक्टर
- ७२ मेट्रो ट्रॅक असून, तेवढ्याच गाड्या उभा करता येणार
- १० मेन्टनन्स लाइन
- ६ निरीक्षण लाइन
- स्वयंचलित धुलाई सुविधा
- चोवीस तास सुरू राहणारा नियंत्रण कक्ष
