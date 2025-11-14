तिकीट काढणे आणखी सोपे, मोबाइल यूटीएस सहाय्यक
मध्य रेल्वेकडून मोबाईल
यूटीएस सहाय्यकाची नेमणूक
२० लाखांच्या १२ हजार तिकिटांची विक्री
मुंबई, ता. १४ : मध्य रेल्वेकडून एटीव्हीएम, यूटीएस प्रणालीच्या माध्यमातून प्रवाशांसाठी नवी योजना राबवली जाणार आहे. सुलभ तिकिटांची सुविधा देण्याकरिता मोबाइल यूटीएस सहाय्यकाची रेल्वे नेमणूक करणार आहे. ३१ ऑक्टोबरपासून सीएसएमटी स्थानकात सुरू केलेल्या या सुविधेला प्रवाशांनी पसंती दिली आहे. ३१ ऑक्टोबर ते १२ नोव्हेंबर या १३ दिवसांत मोबाइल यूटीएस सहाय्यकांद्वारे १२ हजार ७३३ तिकिटे काढली आहेत. त्यातून मध्य रेल्वेला २० लाख ३३ हजारांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
तिकीट खिडक्यांवरील गर्दी कमी होण्यासाठी रेल्वेने एटीव्हीएम, यूटीएस प्रणाली, मोबाइल तिकिटिंगसारखे पर्याय दिले आहेत. परंतु अनेकदा काही प्रवाशांना याद्वारे तिकीट कसे काढायचे माहीत नसल्याने ते तिकीट खिडक्यांवर रांगा लावतात. त्याच प्रवाशांचा वेळ जातो. प्रवाशांची ही गैरसोय दूर करण्यासाठी मध्य रेल्वेने ३१ ऑक्टोबरपासून सीएसएमटी येथे तिकीट खरेदीसाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या प्रवाशांसाठी तीन सहाय्यक नियुक्त केले आहेत.
एम-यूटीएस सहाय्यक म्हणून ओळखले जाणारे हे कर्मचारी त्यांच्यासोबत एक मोबाइल फोन आणि एक लहान तिकीट प्रिंटिंग मशीन अशा दोन्ही सुविधा घेऊन फिरतात. हे एम-यूटीएस सहाय्यक कॉन्कोर्स होल्डिंग एरिया किंवा रेल्वे परिसरात रांगेत उभ्या असलेल्या प्रवाशांकडे जाऊन प्रवासभाडे स्वीकारून तिकीट तत्काळ जारी करतात. पर्यायी व्यवस्था म्हणून त्यांना काउंटरच्या आत बसून तिकीट देण्याचीही परवानगी आहे. प्रवाशांना डिजिटल किंवा रोख अशा दोन्ही प्रकारच्या पेमेंटची सुविधा उपलब्ध आहे.
सीएसएमटीव्यतिरिक्त भारतीय रेल्वेने नवी दिल्ली, कोलकाता, बंगळूर आणि चेन्नई या स्थानकांवरही मोबाइल यूटीएस सहाय्यकांची सुरुवात केली आहे.
तिकीट काढणे अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोबाइल यूटीएस सहाय्यकांची सुविधा ही मध्य रेल्वेचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण पुढाकार आहे. मोबाइल यूटीएस सहाय्यकांची सेवा ही सोयीस्कर आणि वेळेची बचत करणारी असल्याने प्रवाशांनी ती वापरावी.
- डॉ. स्वप्नील निला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे
