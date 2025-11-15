मद्यपी चालक असल्यास ‘एसटी’ला ब्रेक
नव्या बसमध्ये ‘ब्रेथ ॲनालायझर’ यंत्रणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात पुढील वर्षात दाखल होणाऱ्या नव्या बसमध्ये चालकाजवळ ब्रेथ ॲनालायझर यंत्र बसविण्यात येणार आहे. या यंत्रामुळे चालकाने मद्यपान केले असल्याचे आढळल्यास बसचे इंजिन सुरू होणार नाही, म्हणजेच चालक मद्यधुंद अवस्थेत असल्यास बस सुरू होणार नाही.
राज्य परिवहन महामंडळाकडून (एसटी) प्रवाशांच्या जीवाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच नशेत असलेल्या चालकांमुळे होणाऱ्या अपघातांचा धोका टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे केवळ प्रवाशांचा विश्वास वाढणार नाही, तर बसचालकांमध्येही जागरूकता आणि जबाबदारीची भावना निर्माण होईल. एसटीच्या ताफ्यात येणाऱ्या आठ हजार नव्या बसमध्ये ही प्रणाली अनिवार्य असून, प्रत्येक बसमध्ये आधुनिक डिजिटल प्रणालीसह ब्रेथ ॲनालायझर बसविण्यात येईल, ज्यामुळे चालकांच्या सुरक्षिततेसह प्रवाशांच्या जीवनालाही धोका पोहोचणार नाही, अशी माहिती एसटी प्रशासनाकडून देण्यात आली. एसटी महामंडळाने नव्या बस खरेदीसाठी तयार केलेल्या करारनाम्यातच ब्रेथ ॲनालायझर प्रणाली बसविणे बंधनकारक केले आहे. ‘मद्यपी चालकांमुळे अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत प्रभावी ठरेल, अद्याप याबाबत कुठलेही पत्रक आम्हाला आले नाही; पण अशा बसमुळे प्रवाशांची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल.’ अशी माहिती एसटीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
ब्रेथ ॲनालायझर म्हणजे नेमके काय?
ब्रेथ ॲनालायझर हे एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आहे, जे चालकाने श्वास घेताच अल्कोहोलचे प्रमाण तपासते आणि ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाण आढळल्यास बस प्रणाली ‘लॉक’ होते.
मद्यपी चालकांमुळे अपघाताची शक्यता वाढते. संबंधित चालक आपल्याबरोबर ४०-५० प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालतो. त्यामुळे भविष्यामध्ये अशा गोष्टींना आळा घालण्यासाठी चालकांच्या व्यक्तिगत तपासणीबरोबरच वाहनाच्या यंत्रणेमध्येच अशा प्रकारची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा आमचा मानस आहे की, ज्यामुळे मद्यपी चालकाला ते वाहन सुरूच करता येणार नाही.
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
