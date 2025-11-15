सहाय्यक आयुक्तावर वाहने लाटल्याचा आरोप
सहाय्यक आयुक्तावर
वाहने लाटल्याचा आरोप
वापरासाठी घेतलेल्या कार परत केल्याच नाहीत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : वांद्रे येथील कथित पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विविध सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गुंतवणूक प्रकरणातील प्रमुख संशयित आणि मुंबई महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांवर तीन आलिशान कार लाटल्याचा आरोप आहे.
गुंतवणूक प्रकरणातील तक्रारदार निशित पटेल यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, गेल्यावर्षी या सहाय्यक आयुक्ताने त्याच्या दोन मित्रांना तीन आलिशान कार (इनोव्हा हायक्रॉस) विकत घेण्यास भाग पाडले. तेव्हा या कारची किंमत २५ लाख होती. मात्र त्याला हव्या असलेल्या मॉडेल आणि रंगाची कार मुंबईत उपलब्ध नसल्याने त्या अन्य राज्यांतून एकाच वेळी विकत घेण्यात आल्या. सहाय्यक आयुक्ताने या कार ताब्यात घेतल्यापासून त्या स्वतःकडेच ठेऊन घेतल्याचा दावा संबंधित कारमालकांनी केला आहे. या कारमालकांपैकी एक जण सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आहे, तर दुसरा मालमत्ता खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतो.
----
ई-चलनचा भुर्दंड मूळ मालकांना
ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या कारमालकाने दिलेल्या माहितीनुसार, मी कायदेशीर व्यवहार करून या कार विकत घेतल्या. प्राप्तिकर परताव्यामध्ये त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. माझ्या दोन कारची ५० लाखांची किंमत थोडीथोडकी नाही. अनेकदा सांगूनही त्यांनी (सहाय्यक आयुक्ताने) माझी वाहने परत केली नाहीत. मी सर्वसामान्य नागरिक आहे. ते मात्र वलयांकित अधिकारी आहेत. त्यामुळे कुठेही तक्रार करण्याची हिंमत झाली नाही. दुसऱ्या कारमालकानेही अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विशेष म्हणजे आमच्या नावावर असलेल्या या वाहनांवर वाहतूक नियमभंगाची ई-चलन मात्र नियमितपणे आम्हाला प्राप्त होत आहेत, असे कारमालकांनी सांगितले.
---
‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर वाहने दडवली
‘सकाळ’ने यासंदर्भात वृत्तमालिका सुरू केल्यानंतर संबंधित सहाय्यक आयुक्ताने तिन्ही आलिशान कार दडवून ठेवल्या. तत्पूर्वी या वाहनांचा वापर त्यांच्या कुटुंबीयांकडून सुरू होता, अशी माहिती कारमालकांनी दिली. दरम्यान, या आरोपांबाबत सहाय्यक आयुक्ताकडे विचारणा केली असता त्यांनी हा आरोप फेटाळला. माझ्याकडे कोणतेही वाहन नाही, असा दावा त्यांनी केला.
