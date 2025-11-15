जनगणना-२०२७ पूर्व चाचणीला सुरुवात
मुंबई : जनगणना-२०२७च्या तयारीचा भाग म्हणून महापालिकेच्या एम पश्चिम विभागात घर यादी व घरगणनेची पूर्वचाचणी सुरू करण्यात आली आहे. ही पूर्वचाचणी १० ते ३० नोव्हेंबर २०२५दरम्यान देशभर राबवली जात असून, स्व-गणनेचा पर्याय १ ते ७ नोव्हेंबरदरम्यान उपलब्ध होता. या चाचणीमध्ये पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने माहिती संकलन होत आहे. पर्यवेक्षकांनी ‘डीएलएम’ ॲपवर घर यादी गटांची चतुःसीमा तयार केली असून, प्रगणक एचएलओ ॲपद्वारे घरांची व कुटुंबांची माहिती नोंदवत आहेत. संपूर्ण कामावर सीएमएमएस पोर्टलद्वारे देखरेख ठेवली जात आहे.
