पवई येथे सेप्टिक टँकमध्ये गुदमरून दोघांचा मृत्यू
मुंबई : पवई येथे एका इमारतीच्या सेप्टिक टँकमध्ये गुदमरून दोन तरुणांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी पवई पोलिसांनी सेप्टिक टँक साफ करण्याचे कंत्राट घेणाऱ्या मृत फुलचंद साव या तरुणाविरोधात स्वतःच्या आणि आपल्या मजुराच्या मृत्यूस जबाबदार ठरल्याचा आरोप ठेवत गुन्हा नोंदवला.
पोलिसांच्या माहितीनुसार ही घटना बुधवारी (ता. १२) रोजी पवईच्या हिरानंदानी संकुलातील राज ग्रेन्डियर या इमारतीत घडली. या सोसायटीने साफसफाईचे कंत्राट अल्ट्राटेक इनव्हायरमेंटल कन्सलटन्सी अँड लॅबोरेटरी या कंपनीस दिले होते. त्यांनी ते साव याच्या एफ. के. टेक सोल्युशन या कंपनीस दिले. अक्षय मंडल व सुदाम मंडल हे मजुरांसह बुधवारी सकाळी संबंधित इमारतीत पोहोचले. टाकीत उतरलेल्या दोन्ही मजुरांचा श्वास कोंडला. त्यातील सुदाम नावाचा मजूर कसाबसा बाहेर आला आणि त्याने मालकाला (साव) आपला सहकारी आत अडकल्याची माहिती दिली. त्यानंतर साव स्वतः या टाकीत उतरला; मात्र तोही बेशुद्ध पडला. दोघांना उपचारांसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र तेथे अक्षय यास मृत घोषित करण्यात आले, तर काही वेळाने साव याचाही मृत्यू झाला. या प्रकरणाच्या चौकशी तपासात साव याने सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणतीही उपाययोजना न करता मजुरांना टाकीत उतरवले, स्वतःही उतरल्याचे स्पष्ट झाले. त्या आधारे ही कारवाई केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
