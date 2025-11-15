अल्पवयीन मुलाने दाम्पत्यास चिरडले
ब्रेकऐवजी एक्सलेटरवर पाय; महिलेचा मृत्यू
मुंबई, ता. १५ ः अल्पवयीन मुलाचा ब्रेकऐवजी एक्सलेटरवर पाय पडल्याने वेगात पुढे गेलेल्या कारने समोरून चालत येणारे दाम्पत्य चिरडले गेले. धारावीत शनिवारी दुपारी घडलेल्या या अपघातात सुरेखा कदम (वय ५६) या महिलेचा मृत्यू झाला, तर पती सत्यवान गंभीर जखमी झाले. याप्रकरणी अल्पवयीन चालक मुलासह वडील आणि गाडीमालकाविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला.
धारावीतील संत रोहिदास मार्गावरील दारूच्या दुकानात एक कार दारूचा साठा घेऊन आली. कारचालक दुकानात जाताच, दारूविक्रेत्याचा मुलगा कारमध्ये बसला आणि त्याने कार सुरू केली. चुकून त्याचा पाय ब्रेकऐवजी एक्सलेटरवर पडल्याने कार वेगात सुरेखा आणि सत्यवान कदम यांना धडकली. अपघाताची माहिती मिळताच धारावी पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र तत्पूर्वीच सुरेखा यांचा मृत्यू झाला. मुलगा अल्पवयीन असूनही त्यास गाडी चालवायला दिल्याने पोलिसांनी मुलासह वडील आणि गाडीमालकावर गुन्हा दाखल केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.