आमदार-खासदारांच्या मनमानीला चाप!
झोपडपट्टी सुधारणेची कामे मंजूर ठिकाणीच; म्हाडाचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून मुंबई शहरासह उपनगरांत वेगवेगळी कामे केली जातात. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून केली जाणारी कामे आमदार-खासदार सुचवत असले तरी यापुढे त्यांच्या मनमनीला चाप लागणार आहे. मंजूर केलेल्या ठिकाणीच काम केले जाणार असून, लोकप्रतिनिधींच्या मर्जीनुसार ऐनवेळी ठिकाण न बदलण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. तसेच संबंधित जागा मालकाच्या, संस्थेच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय कोणतीही कामे न करण्याचेही निर्देश म्हाडाने झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
झोपडपट्टी परिसरात समाजमंदिर, सुरक्षा भिंत, शौचालय, लादीकरण, सुशोभीकरण अशी कामे म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून केली जातात. ही कामे आमदार-खासदारांनी सुचवणे आवश्यक असून, त्याबाबतचा निधी जिल्हा नियोजन समिती उपलब्ध करते; मात्र अनेकदा लोकप्रतिनिधी सोयीनुसार ऐनवेळी मंजूर काम दुसऱ्या ठिकाणी करण्यास सांगतात. जागामालक असलेल्या संबंधित आस्थापना किंवा संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता काम करण्यास भाग पाडले जाते. त्यातून कायदेशीर अडथळे निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या मंजुरीने सर्वसमावेशक कार्यपद्धती जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार मंजूर केलेल्या ठिकाणीच व ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊनच काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
...तर नव्याने मंजुरी!
एखाद्या मंजूर झालेल्या ठिकाणी आमदार-खासदारांना काम नको असेल, तर ते रद्द करून ज्या ठिकणी काम करावयाचे आहे त्यासाठी नव्याने मंजुरी घ्यावी, असेही म्हाडाने स्पष्ट केले.
गैरप्रकारांना आळा
झोपडपट्टीत म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाने केलेल्या कामाचे अनेकदा वेगवेगळ्या संस्था श्रेय घेतात. त्यासाठी स्थानिक नागरिकांकडून निधी जमा केला जातो; मात्र आता म्हाडाने जारी केलेल्या सर्वसमावेशक कार्यपद्धतीमुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
