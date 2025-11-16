जे.जे.रोबोटिक स्कोलियोसिस शस्रक्रिया यशस्वी
जे.जे.त प्रथमच रोबोटिक स्कोलियोसिस शस्रक्रिया
दोन रुग्णांच्या मणक्यातील विकृतीवर उपचार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील जे. जे. रुग्णालयाच्या न्यूरोसर्जरी आणि अस्थिरोग विभागाने रोबोटिक पद्धतीने स्कोलियोसिस शस्त्रक्रिया करत एका २४ वर्षीय मुलीची आणि १५ वर्षीय मुलाची मणक्यातील वेदनेतून सुटका केली. अशाप्रकारची शस्त्रक्रिया मुंबईत प्रथमच पार पडल्याने जे. जे.च्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे.
धुळे येथील दिव्या सूर्यवंशी (वय २४) हिला जन्मतः मणक्यात विकृती होती, तर तेलंगणातील निजामाबाद येथील १५ वर्षीय रसूल शेख याला पाच वर्षांपासून वेदना सुरू होत्या. अनेक डॉक्टरांकडे त्यांनी उपचार घेतले, मात्र फरक पडत नव्हता. जे. जे. रुग्णालयात त्यांनी तपासणी केली असता, दोघांनाही गंभीर ‘कायफो-स्कोलियोसिस’ विकृतीचे निदान झाले. त्यावर डॉक्टरांनी तपासणी करून शस्त्रक्रियेची गरज असल्याचे सांगितले. डॉक्टरांनी अत्याधुनिक रोबोटिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मणक्यातील वाकडेपणा अत्यंत अचूकतेने दुरुस्त केला. ही शस्त्रक्रिया न्यूरोसर्जरी विभागाचे प्रमुख डॉ. वनोंन बेल्हो, अस्थिरोग विभागप्रमुख डॉ. नादिर शाह, अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार आणि वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय सुरासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अस्थिरोग विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. कुणाल मोहिल, न्यूरोसर्जरी विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. मजहर खान, प्रा. डॉ. संगीत गव्हाळे यांनी शस्त्रक्रिया पार पडली. मणक्यातील वाकडेपणा थांबवणे, तसेच तो मूळ स्वरूप सुधारणा आणण्याची शस्त्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असते; मात्र रोबोटिक प्रणालीमुळे ती अधिक सुरक्षित आणि परिणामकारक झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
स्कोलियोसिस म्हणजे काय?
पाठीच्या मणक्यात वाकडेपणा किंवा एका बाजूला कललेला असतो, त्यास स्कोलियोसिस म्हणतात. मणण्यात १० अंशांपेक्षा अधिक वाकडेपणा असल्यास ही विकृती गंभीर मानली जाते. ती आणखी वाढल्यास फुप्फुसांवर दाब येऊन श्वास घेण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते.
