सुंदर नगरचे रहिवासी पुन्हा बेघर!
एल्फिन्स्टन पादचारी पूल सुरू; झोपड्या तोडल्या, साहित्यही नेले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : एल्फिन्स्टन पूल तोडकामासाठी चर्चगेटच्या दिशेला पादचारी पूल बांधण्यात आला आहे. या पुलासाठी सेंट्रल रेल्वे कॉलनी सुंदरनगरमधील घरे तोडण्यात आली होती. एक वर्षापासून रहिवासी ताडपत्रीच्या झोपड्या करून राहत होते. मध्य रेल्वेने केलेल्या कारवाईत त्या झोपड्या तोडल्या आहेत. तसेच त्यांचे साहित्य नेले आहे. त्यामुळे रहिवाशांना मैदानात बसून रात्र काढावी लागते. बाहेरच्या जेवणावर दिवस काढावे लागत आहेत.
परळ येथे सेंट्रल रेल्वे कॉलनीजवळ सुंदरनगर चाळ आहे. येथे रहिवासी सुमारे ५० ते ६० वर्षांपासून राहत आहेत. या ठिकाणी १८ झोपड्या होत्या. २५ जून २०२४ रोजी परेल रेल्वे प्रशासनामार्फत या झोपड्या हटवण्यात आल्या. येथील १८ झोपड्यांपैकी फक्त आठ झोपडपट्टी रहिवाशांना अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले, परंतु १० जणांचे अद्याप पुनर्वसन झाले नसल्याने सुमारे १० रहिवासी कुटुंबे रस्त्यालगत ताडपत्री बांधून राहत आहेत. पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी रहिवाशांची मागणी होती. अखेर ११ नोव्हेंबरला पुनर्वसन न करता या झोपड्या हटवण्यात आल्या. येथील अनेकांचे परळ सिग्नलजवळ लहान-मोठे व्यवसाय आहेत. त्यावर त्यांचे घर चालते. एकीकडे बेघर झाले असताना त्यांना व्यवसायही करू दिला जात नाही. राहायला घर नाही, पिण्यासाठी पाणी नाही आणि व्यवसायही करू दिला जात नाही. यामुळे आम्ही जगायचे कसे, असा संतप्त सवाल रहिवासी विचारीत आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांकडे बैठक
मुलांच्या ऐन परीक्षेच्या काळात कारवाई केली जाणार होती. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर नार्वेकर यांनी या रहिवाशांचे पुनर्वसन करेपर्यंत कारवाई करू नका, अशा सूचना रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले; तरीही झोपड्या तोडल्या आहेत. याबाबत रहिवाशांनी नार्वेकर यांच्याकडे तक्रार केली असून, सोमवारी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे, असे रहिवासी संगीता सोनावणे यांनी सांगितले.
आमचे पाच जणांचे कुटुंब आहे. रेल्वे प्रशासनाकडे माणुसकी शिल्लक आहे का? एका तासात सर्वांचाच संसार रस्त्यावर आणला. गेल्यावर्षी भरपावसात आम्हाला बाहेर केले. त्यामुळे प्रचंड हाल होत होते. आता उरलेला निवाराही तोडला आहे.
- वंदना ढोलम, रहिवासी
घरे तोडल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली नाही. त्यामुळे आम्ही झोपड्या बांधून राहत होतो. सिलिंडरसह इतर साहित्यही नेले आहे. त्यामुळे आम्ही रस्त्यावर आलो आहोत. जेवणाचे साहित्य नसल्याने बाहेरचे जेवण खावे लागत आहे.
- वैशाली शिंदे, रहिवासी
निवडणुकीच्या काळात मतांसाठी लोकप्रतिनिधी हात जोडतात. आता आम्ही कोणतीही मदत करू शकत नाही, असे सांगत हात जोडत आहेत. लोकप्रतिनिधींना मतदान मिळाले, आता काही देणेघेणे नाही. येथील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
- शोभा पवार, रहिवासी
