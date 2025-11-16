सहलींसाठी एसटीच्या नव्या बस
सहलींसाठी एसटीच्या नव्या बस
शाळा, महाविद्यालयांसाठी ‘स्वस्त आणि सुरक्षित’ प्रवास
मुंबई, ता. १६ : ‘स्वस्त आणि सुरक्षित’ प्रवासाचा आनंद घेण्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांना शालेय सहलीसाठी एसटी महामंडळाकडून ताफ्यातील नवीन बस उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती रविवारी (ता. १६) परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, ‘दरवर्षीप्रमाणे दिवाळी सुट्टी संपली की, शाळेच्या विद्यार्थ्यांना विविध प्रेक्षणीय स्थळांना भेट देण्यासाठी सहलीचे वेध लागतात. राज्यशासन एसटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शालेय सहलीसाठी त्यांच्या एकूण भाड्यामध्ये ५० टक्के टक्के सवलत देते. त्यामुळे अतिशय मापक दरामध्ये विद्यार्थ्यांना राज्यातील विविध धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटन स्थळांना भेट देणे शक्य होते. तो त्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमातील एक उपक्रम असतो. अर्थात, यंदा एसटीकडे असलेल्या नवीन बस या शालेय सहलीसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.’ राज्यभरात एसटीच्या २५१ आगारांमधून दररोज ८०० ते १,००० बस विविध शाळा-महाविद्यालयांना सहलीसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही सरनाईक यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यभरातील आगारप्रमुख, स्थानकप्रमुख स्वतः शाळा-महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांना भेटून विविध धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांच्या सहलीचे आयोजन करण्यासाठी आवाहन करीत असल्याचेही सांगण्यात आले.
९२ कोटींचा महसूल
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान राज्यभरातील विविध शाळा-महाविद्यालयांना शालेय सहलीसाठी एसटीने तब्बल १९,६२४ बस उपलब्ध करून दिल्या होत्या. या माध्यमातून एसटीला तब्बल ९२ कोटी रुपयांचा (प्रतिपूर्ती रकमेसह) महसूल प्राप्त झाला.
