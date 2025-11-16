पालिका डॉक्टरांच्या मानधनात वाढ
पालिका रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या मानधनात होणार वाढ
मुंबई, ता. १६ : महापालिकेच्या प्रमुख, उपनगरीय, विशेष रुग्णालये आणि प्रसूतिगृहांमध्ये पॅनेलवर कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांच्या मानधनातील तफावत आता दूर होणार आहे. त्यांचे मानधन वाढवून एकसमानता आणण्याच्या महत्त्वाच्या प्रस्तावाला महानगरपालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिली असून, प्रशासकांकडून अंतिम मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पॅनेलवर काम करणाऱ्या बधिरीकरणतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, सोनोलॉजिस्ट आणि इतर तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मानधन रुग्णालयागणिक वेगवेगळे असल्याने पॅनेलवर विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे आरोग्य विभागाने निदर्शनास आणले. ११ एप्रिल २०१८ च्या स्थायी समिती ठरावानुसार असलेल्या मानधन संरचनेत सात वर्षांनंतर मोठा बदल करण्यात आला आहे.
२०२३ मध्ये उपनगरीय रुग्णालयांच्या पॅनेल मानधनात सुधारणा करण्यात आली होती; मात्र प्रमुख, विशेष व प्रसूतिगृहांच्या पॅनेलवर तफावत कायम होती. आता ती एकसमान करण्यात येत असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने नुकतीच दिली. यामध्ये महापालिकेने बधिरीकरणतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि सोनोलॉजिस्ट यांच्या मानधनात लक्षणीय वाढ केली आहे.
