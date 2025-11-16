वांद्रे किल्ल्यावरील दारू पार्टीने वादंग!
वांद्रे किल्ल्यावरील दारू पार्टीने वादंग!
व्हायरल व्हिडिओनंतर आरोप-प्रत्यारोप; कारवाईचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : मुंबईतील ऐतिहासिक वांद्रे किल्ल्यावर शनिवारी मध्यरात्री झालेल्या ‘दारू पार्टी’चा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर वादंग निर्माण झाला आहे. स्थानिकांनी चित्रित केलेला आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे सरचिटणीस अखिल चित्रे यांनी पोस्ट केलेल्या या व्हिडिओमध्ये किल्ला परिसरात मोठ्या आवाजात संगीत, मद्यपानासह पार्टी सुरू असल्याचे दिसते. दरम्यान, यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
वांद्रे किल्ल्यावर झालेल्या पार्टीला राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि मुंबई महापालिकेच्या संबंधित विभागांनी परवानगी दिली होती. तसेच संयोजक म्हणून पर्यटन विभागाचेही नाव असल्याचा आरोप चित्रे यांनी केला आहे. ऐतिहासिक वास्तूवर दारू पार्ट्या सुरू असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार गप्प का आहेत, मुंबईतील किल्ल्यांपासून सुरुवात करून पुढे महाराष्ट्रातील इतर किल्ल्यांवरही असे व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित करण्याचा सरकारचा मानस आहे का, असे प्रश्न उपस्थित करीत यामुळे ऐतिहासिक वारसा संरक्षित करण्याऐवजी त्याचे व्यापारीकरण होण्याची भीती चित्रे यांनी व्यक्त केली.
----
सरकारवर टीकास्त्र
हेरिटेज वास्तूचा दर्जा असलेल्या वांद्रे किल्ल्यावर दारू पार्टीसाठी परवानगी कशी दिली जाते? संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. तसेच वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीकाही केली आहे.
----
...तर संबंधितांवर कारवाई!
वांद्रे किल्ल्यावरील पार्टीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. या घटनेचा व्हिडिओ मी पाहिलेला नाही; पण मला काही लोकांनी याबाबत सांगितले. अशा प्रकारे पार्टीसाठी परवानगी दिली गेली असेल तर नक्कीच कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.