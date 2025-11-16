मुंबईतील तापमानात घट
मुंबई, ता. १६ : शहरासह, उपनगरातील तापमानात रविवारी (ता. १६) पहाटेच्या सुमारास लक्षणीय घट नोंदविण्यात आली. कुलाबा येथील आर्द्रता ६७ टक्के, तर सांताक्रूझमध्ये ४९ टक्के असल्याने दोन्ही विभागांतील हवामानात स्पष्ट भिन्नता जाणवली. उपनगरात कोरडी हवा आणि थंडावा, तर दक्षिण मुंबईत उबदार व आर्द्रतेची नोंद करण्यात आली. सांताक्रूझ केंद्राने किमान तापमान १७.८ अंश सेल्सियस नोंदवले असून, थंडीची जाणीव वाढल्याचे हवामान विभागाने सांगितले. तुलनेत, समुद्रालगत असलेल्या कुलाब्यात किमान तापमान २२.३ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, थंड वारे आणि स्वच्छ आकाश यामुळे उपनगरातील किमान तापमानात घट होत असून, पुढील दोन ते तीन दिवस ही स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. शहरात हिवाळ्याची चाहूल अधिक गडद होऊ लागल्याने पहाटे आणि रात्रीच्या वेळेस गारवा वाढण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत.
