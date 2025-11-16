पाईपलाईन बिघाडाने सीएनजी पुरवठा ठप्प
पाइपलाइन बिघाडाने
सीएनजी पुरवठा ठप्प
मुंबई : आरसीएफ कम्पाउंडमधील ‘गेल’च्या मुख्य गॅस पाइपलाइनमध्ये बिघाड झाल्याने वडाळा येथील महानगर गॅसच्या (एमजीएल) सिटी गेट स्टेशनच्या (सीजीएस) गॅसपुरवठ्यावर परिणाम झाला. या पार्श्वभूमीवर घरगुती पीएनजीचा पुरवठा विनाव्यत्यय सुरू आहे; मात्र सीजीएस वडाळा आणि एमजीएल पाइपलाइनद्वारे गॅसपुरवठा ठप्प झाल्याने मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील सीएनजी पुरवठा ठप्प झाला आहे. त्यामुळे सीएनजीवरील व्यावसायिक ग्राहक आणि वाहनचालकांना पर्यायी इंधन वापरण्याचा सल्ला दिला. दरम्यान, दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यावर गॅसपुरवठा पूर्ववत होईल, असे एमजीएलने स्पष्ट केले आहे.
