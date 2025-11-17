डायबेटिक रेटिनोपथीविरोधात राष्ट्रीय जनजागृती
५० वर्षांवरील नागरिकांची मोफत नेत्रतपासणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : जागतिक मधुमेहदिनानिमित्त देशभरात डायबेटिक रेटिनोपथीविषयी जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. मुंबई, चेन्नई, बंगळूर, कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगड, श्रीनगर यांसह अनेक शहरांमध्ये या संदर्भातील विशेष उपक्रम राबवण्यात आले असून, ५० वर्षांवरील मधुमेहींना ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत मोफत नेत्रतपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. इतर रुग्णांसाठी तपासणी शुल्कावर ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
डायबेटिक रेटिनोपथीविषयी जनजागृती मोहिमेत डॉ. अगरवाल्स आय हॉस्पिटलतर्फे डायबेटिक रेटिनोपथी रुग्ण परिषद शनिवारी (ता.१५) आयोजित करण्यात आली. या परिषदेमध्ये विट्रिओ-रेटिनल तज्ज्ञ डॉ. महेश शिव शरण सिंह, डॉ. मानसी पाठक आणि डॉ. योगेश पाटील यांनी मधुमेहामुळे डोळ्यांतील रक्तवाहिन्यांचे नुकसान कसे होते आणि त्यामुळे रेटिना व ऑप्टिक नर्व्हवर कसे परिणाम होतात, याबद्दल मार्गदर्शन केले. सुरुवातीच्या टप्प्यात स्पष्ट लक्षणे न दिसल्याने अनेक रुग्ण उशिरा उपचारासाठी येतात, त्यामुळे नियमित नेत्रतपासणी अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. डायबेटिक रेटिनोपथीसाठी लेझर उपचार, लक्ष्यित डोळ्यांतील इंजेक्शने आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये शस्त्रक्रिया, असे पर्याय उपलब्ध आहेत.
आजार टाळणे अधिक महत्त्वाचे!
‘उपचार उपलब्ध असले तरी हा आजार टाळणे अधिक महत्त्वाचे आहे,’ असे डॉ. अगरवाल्स आय हॉस्पिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अश्विन अगरवाल यांनी सांगितले. मधुमेह दृष्टीवर नकळत परिणाम करतो. त्यामुळे विशेषतः ५० वर्षांवरील नागरिकांनी वेळेवर तपासणी करून दृष्टी संरक्षण करणे अत्यावश्यक असल्याचा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला.
