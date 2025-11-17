संशयितांना पालिका, पोलिसांचे अभय?
सहाय्यक आयुक्त फसवणूक प्रकरण; दाेन आठवडे उलटूनही कारवाई नाही
मुंबई, ता. १७ : सहाय्यक आयुक्त गुंतवणूक फसवणुकीप्रकरणी पालिकेचा सहाय्यक आयुक्त, महिला पोलिस अधिकारी, शासकीय अधिकाऱ्यासह इतरांविरोधात मुख्यमंत्री कार्यालयापासून पोलिस आयुक्तांपर्यंत निशित पटेल यांनी लेखी तक्रार केली आहे. त्यानंतर दाेन आठवडे उलटूनही कारवाई न झाल्यामुळे संशयित आराेपी आणि या फसवणुकीत सहभागी शासकीय अधिकाऱ्यांना पोलिस वाचवत आहेत का, अशी चर्चा सुरू आहे. याप्रकरणी पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांनी प्रतिक्रिया देणे टाळले.
पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त, मुंबई पोलिस दलाच्या विशेष शाखेतील महिला सहाय्यक निरीक्षक, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला हॉटेल व्यावसायिक आणि त्याचे दोन अनोळखी बाउन्सर यांनी ४ ऑक्टोबरला खार येथील कार्यालयात डांबून अमानुष मारहाण केली. पत्नी, मुलीवर लैंगिक अत्याचाराची धमकी देऊन ६० कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली. या सर्वांकडून आपल्या आणि कुटुंबाच्या जीवाला धोका आहे, अशी तक्रार पटेल यांनी ४ नोव्हेंबरला केली होती.
कोणाकडे केली तक्रार?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याच्या पलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबईचे पोलिस आयुक्त देवेन भारती, सह आयुक्त (कायदा-सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी, सह आयुक्त (गुन्हे) लखमी गौतम यांच्यासह सीबीआय आणि ईडी या यंत्रणांना निशित पटेल यांनी ४ नाेव्हेंबरला लेखी तक्रार केली होती.
पुन्हा पुन्हा ऐकल्या कहाण्या; पण...
तक्रारीनंतर गेल्या आठवड्यात पटेल यांना खार आणि वांद्रे पोलिसांनी चार वेळा बोलावले. अपहरणनाट्य, त्याआधीच्या सर्व घडामोडी पुन्हा पुन्हा ऐकल्या; पण पटेल यांनी प्रत्येक वेळी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची नावे घेतल्याने पोलिसांनी जबाब न नोंदवता किंवा पुढील कायदेशीर कारवाई न करता ही तक्रार तांत्रिक आणि गुंतागुंतीची आहे, असे सांगून त्यांना माघारी पाठविले.
पालिकेचीही हाताची घडी...
पटेल यांनी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे संबंधित सहायक आयुक्ताविरोधात तक्रार केली आहे. त्यावर काय कारवाई झाली याबाबत गगराणी यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी प्रतिक्रिया देणे टाळले. जनसंपर्क अधिकारी तानाजी कांबळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन कळवतो, असे सांगितले.
------
अपहरण करणाऱ्यांची नावे आणि त्यांनीच पसरवलेले त्यासंदर्भातील छायाचित्रण मी पोलिसांना दाखवले. या व्यक्तींनी मला, माझ्या कुटुंबीयांना कुठल्या पातळीवर धमक्या दिल्या तेही सांगितले. यात काय गुंतागुंत आहे, हे माझ्या समजण्यापलीकडे आहे.
- निशित पटेल, तक्रारदार
मी हा अर्ज उचित कारवाईसाठी त्याच वेळेस पोलिस आयुक्तांना पाठवला आहे.
- रश्मी शुक्ला, राज्याच्या पोलिस महासंचालक
