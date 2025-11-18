भटके श्वान नियंत्रणासाठी पालिकेचा कार्यक्रम
मुंबई, ता. १८ : भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी महापालिका प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवत आहे. पालिकेच्या पशुवैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील विविध प्राणी कल्याण संस्थांकडून श्वानांचे निर्बीजीकरण आणि रेबीजविरोधी लसीकरण करण्यात येत आहे.
या प्रक्रियेत केवळ निर्बीजीकरण आणि लसीकरणासाठीच श्वान पकडले जात असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शहरातील आठ प्राणी कल्याण संस्था निर्बीजीकरणाचे काम करीत असून, तीन संस्था भटक्या श्वानांचे त्यांच्या अधिवासस्थानीच लसीकरण करत आहेत.
महापालिकेने नागरिकांना विशेष आवाहन केले आहे की, भटक्या प्राण्यांना अन्न देणारे नागरिक आणि प्राणीपालकांनी संबंधित संस्थांच्या स्वयंसेवकांना पूर्ण सहकार्य करावे. श्वानांबाबत अफवा पसरवणे किंवा मोहिमेच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणणे टाळावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
भटके श्वान, त्यांचे निर्बीजीकरण किंवा रेबीज लसीकरणाबाबत अधिक माहितीसाठी पालिकेच्या पशुवैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या ७५६४९७६६४९ या मदतसेवा क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही प्रशासनाने सांगितले आहे.
