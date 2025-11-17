विद्यार्थ्यांच्या हॉल तिकीटवर आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर
विद्यार्थ्यांच्या हॉल तिकीटवर आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर
मुंबई, ता. १७ : तंत्रशिक्षण संचालनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या, परंतु स्वायत्त संस्था असलेल्या वांद्रे येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम नोंदणी अर्ज आणि हॉल तिकीटवर थेट शिव्यांचा उल्लेख करण्यात आल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. यामध्ये अनेक आक्षेपार्ह उल्लेख असून, याची गंभीर दखल तंत्रशिक्षण संचालनालयाने घेतली आहे. यामुळे विभागीय सहसंचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी तत्काळ चौकशी समिती नेमली आहे. तसेच संबंधित प्राचार्याने यासंदर्भात एका दिवसाच्या आत आपला अहवाल विभागाकडे सादर करावा, असे निर्देश सहसंचालकांनी दिले आहेत. शासकीय तंत्रनिकेतन, महाविद्यालयात विविध विषयाच्या पदविका अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म आणि हॉल तिकीटवर आक्षेपार्ह मजकूर छापून आले आहेत. यासंदर्भात संबंधित तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाकडून नोंदणी करताना कोणतीही चूक झाली नाही, असा खुलासा करण्यात आला असला तरी समाजमाध्यमांवर अनेक विद्यार्थ्यांच्या अनेक कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म आणि हॉल तिकीटवर आक्षेपार्ह मजकूर छापून आल्याचे सर्वत्र व्हायरल झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर विभागाकडून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. सहसंचालक प्रमोद नाईक यांनी संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाला तात्काळ आदेश देत यासंदर्भातील अहवाल १८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
