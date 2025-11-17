लिंक रोडसाठी १,०३९ झाडांवर कुऱ्हाड
सर्वोच्च न्यायालयाची पालिकेला सशर्त परवानगी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : महत्त्वाकांक्षी गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) प्रकल्पात अडसर ठरणारी झाडे ताेडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने साेमवारी परवानगी दिली. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग माेकळा झाला आहे. या प्रकल्पात अडसर ठरणारी १,०३९ झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्यात येणार आहे. या झाडांच्या बदल्यात वृक्षलागवडीची अट घातली आहे. या निर्णयामुळे या प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांना वेग मिळणार असला तरी पर्यावरणीय संतुलनाबाबत नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
प्रकल्पाच्या आड एकूण १,५६७ झाडे येत आहेत. त्यापैकी १,१३४ झाडे तोडण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दाेन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने ९५ झाडे तोडण्यास प्रथम परवानगी दिली होती. त्यानंतर महापालिकेने नव्याने याचिका दाखल करून आणखी वृक्षताेडीची परवानगी मागितली हाेती. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आणखी १,०३९ झाडे ताेडण्यास मंजुरी दिली, अशी माहिती पालिकेचे उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांनी दिली.
समतोल वृक्षलागवडीची अट
परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने समतोल वृक्षलागवड (काम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन) काटेकोरपणे आणि वेळेत झाली पाहिजे, अशी अट घातली आहे. त्यासह राज्य सरकार व महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वृक्षलागवड करण्याची सविस्तर योजना असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
जर या प्रक्रियेत कोणतेही अधिकारी ढिलाई करताना दिसले तर कडक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही खंडपीठाने दिला.
उद्यानातील पाहणी आणि १२ आठवड्यांत अहवाल
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील लागवड स्थळांची अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करावी तसेच मेट्रोसह इतर प्रकल्पांमधील वृक्षलागवडीच्या प्रगतीवर १२ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
प्रकल्पाचे महत्त्व
जीएमएलआर मार्ग सुरू झाल्यास पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती महामार्ग थेट जोडले जाणार आहेत. मुलुंड-गोरेगाव प्रवास तब्बल एका तासाने कमी होण्याचा महापालिकेचा अंदाज आहे.
