हार्टबीट्स'' वन्यजीव छायाचित्र प्रदर्शनी २६ नोव्हेंबरपासून डॉ. रमाकांत पांडा यांच्या निवडक छायाचित्रे जहाँगीर आर्ट गॅलरीत

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : जागतिक कीर्तीचे हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. रमाकांत पांडा यांचे ‘हार्टबीट्स’ वन्यजीव छायाचित्र प्रदर्शन जहाँगीर आर्ट गॅलरीत २६ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. पांडा यांचे हे मुंबईतील दुसरे तर देशभरातील तिसरे प्रदर्शन आहे.
डॉ. रमाकांत पांडा यांना ३० हजार हृदयरोग शस्त्रक्रिया केल्याबद्दल पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. डॉ. पांडा यांनी व्यस्त दिनचर्येतून फोटोग्राफीची आवड जपली. त्यांच्या प्रदर्शनात भारत व जगभरात काढलेली छायाचित्रे, मुंबई व शहरात स्थलांतरित झालेल्या पक्ष्यांच्या २४० निवडक छायाचित्रांचा समावेश आहे. हे प्रदर्शन २६ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार असल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात आले.
विक्रीतील उत्पन्न ट्रस्टला
डॉ. पांडा यांनी वन्यजीव फोटोग्राफीसाठी जगभरातील जंगले तसेच कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य, सातपुडा, बांधवगड व्याघ्र प्रकल्प तसेच भरतपूर आणि कर्नाळा पक्षी अभयारण्याला भेटी दिल्या. तिथल्या वन्यजीव, जंगलाची देखभाल वनमजूर, संस्था अगदी मन लावून करतात. त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे, हे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर या कर्मचारी, मजुरांच्या मदतीसाठी एशियन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट स्थापन केला. ‘हार्टबिट्स’ प्रदर्शनीतील छायाचित्र विक्रीतून आलेले सर्व उत्पन्न या ट्रस्टला दिले जाणार आहे.
