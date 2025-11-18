हॉल तिकिटावरील आक्षेपार्ह मजकुराची ‘सायबर’कडे तक्रार
हॉल तिकिटावरील आक्षेपार्ह मजकुराची ‘सायबर’कडे तक्रार
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून दखल
मुंबई, ता. १८ : शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई या स्वायत्त संस्थेतील पदविका अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म व हॉल तिकिटावर आक्षेपार्ह मजकूर छापून आल्याच्या प्रकरणाची उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गंभीर दखल घेतली असून, याप्रकरणी सायबर सेलकडे तत्काळ तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश आज त्यांनी दिले आहेत. हॉल तिकीट आणि नोंदणी प्रमाणपत्रावर खाडाखोड करून आक्षेपार्ह मजकूर लिहिणाऱ्या संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.
मुंबईतील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयामध्ये एका विद्यार्थ्याच्या हॉल तिकीट आणि नोंदणी प्रमाणपत्रावर शिव्या आणि आक्षेपारी हे मजकूर नोंदवण्यात आल्याने ही बाब समोर आली होती. त्याची दखल घेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी तत्काळ यासंदर्भात चौकशी करण्याची निर्देश दिले होते, मात्र हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याने या प्रकरणाची सायबरमार्फत चौकशी केली जावे, असे आज नव्याने निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, आज शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडून यासंदर्भातील अहवाल विभागाकडे सादर करण्यात आला असून, त्यामध्ये सुकृत दर्शनी महाविद्यालयाकडून नोंदणी करताना चूक झालेली नसल्याचे समोर आले आहे यामुळे विद्यार्थी अथवा त्यांनी नोंदणी करताना इतर ठिकाणाहून असा प्रकार झाला काय, याचीदेखील चौकशी होणार आहे.
संस्थेच्या प्राचार्यांनी आज विभागाकडे सादर केलेल्या अहवालात त्यांनी दिलेल्या
माहितीनुसार, शासकीय तंत्रनिकेतनची परीक्षा १७ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू झाली असून, त्या दिवशी कोणताही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिलेला नाही. तसेच, चौकशी समितीने तपासणी केली असता संबंधित विद्यार्थ्याचा कोर्स रजिस्टर फॉर्म हा बाह्यरीत्या करून त्यावर आक्षेपार्ह मजकूर लिहिला असल्याचे प्राचार्यांनी अहवालात नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सहसंचालक तंत्रशिक्षण, विभागीय कार्यालय, मुंबई यांनी संस्थेच्या प्राचार्यांनी सदर प्रकरणाबाबत सविस्तर तक्रार सायबर सेलकडे तत्काळ दाखल केली आहे. काही विद्यार्थी यामुळे परीक्षेला बसू शकले नाहीत, असेही वृत्तात नमूद करण्यात आले होते. यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता, परीक्षेपासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहिला नाही, असे स्पष्टीकरण सहसंचालक, तंत्रशिक्षण, विभागीय कार्यालय, मुंबई यांनी दिलेले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.