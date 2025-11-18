अखेर तक्रारदाराचा जबाब नोंदवला
अखेर तक्रारदाराचा जबाब नोंदवला
मुंबई, ता. १९ : सरकारी अधिकाऱ्यांची काळी गुंतवणूक जीवावर बेतलेल्या निशित पटेल यांचा मंगळवारी अखेर गुन्हे शाखेने जबाब नोंदवला. गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता कक्षाने पटेल यांचा जबाब नोंदवल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या जबाबाआधारे मुंबई महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तासह शासकीय अधिकारी आणि खासगी व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंद हाेणार का, या प्रकरणाची पारदर्शक, सखोल चौकशी किंवा तपास होणार का, याबाबत पोलिस दलात प्रचंड कुतूहल आहे.
पटेल यांनी मुख्यमंत्र्यांपासून पोलिस आयुक्तांपर्यंत केलेल्या तक्रार अर्जानुसार पालिकेचा सहाय्यक आयुक्त, मुंबई पोलिस दलाच्या विशेष शाखेत नियुक्त महिला सहायक निरीक्षक, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला हॉटेल व्यवसायिक आणि त्याचे दोन अनोळखी बाऊन्सर यांनी ४ ऑक्टोबरला खार येथील कार्यालयात आपल्याला डांबून अमानुष मारहाण केली. पत्नी, मुलीवर लैंगिक अत्याचाराची धमकी देऊन ६० कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली. त्या सर्वांकडून आपल्या व कुटुंबाच्या जीवाला धोका आहे.
पटेल यांच्या आरोपानुसार संबंधित सहाय्यक आयुक्ताने वांद्रे येथील तथाकथित पुनर्विकास प्रकल्पातील गुंतवणुकीची योजना अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गळी उतरवली. त्याच्या शब्दावर विश्वास ठेवून पोलिस, महापालिका, अन्य शासकीय विभागातील आजी, माजी अधिकाऱ्यांसह खासगी व्यक्तींनी कोणतीही चौकशी न करता गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला. यातील काहींनी ५० लाखांपासून २८ कोटींपर्यंतची गुंतवणूक रोखीने केली. एकाने तर चक्क १५.५ किलो सोने देऊ केले.
हा प्रकल्प यावर्षी जानेवारीत पूर्ण होईल आणि निवासी, व्यावसायिक गाळ्यांच्या ताबा दिला जाईल, असे आश्वासन या सहाय्यक आयुकाने दिले होते. जानेवारी उजाडताच गुंतवणूकदारांनी चौकशी सुरू केली. तेव्हा सहाय्यक आयुक्ताने तांत्रिक कारणांमुळे प्रकल्प रखडल्याचे निमित्त पुढे केले. काही दिवसांनी एकूण ८० कोटींची गुंतवणूक पटेल यांनी लाटल्याचा कांगावा केला.
सहायक आयुक्ताने अन्य साथीदारांसह ४ ऑक्टोबरला खार येथील कार्यालयात डांबून बेदम मारहाण केली, कुटुंबियांवर लैंगिक अत्याचार, हत्येची धमकी देत, बंदुकीच्या धाकात या गुंतवणुकदारांची रक्कम देणे लागतो, असे वदवून घेतले, असा दावा पटेल यांनी केला आहे. गुन्हे शाखेने नोंदवून घेतलेल्या जबाबात हा संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. संबंधित तांत्रिक पुरावेही दिले, अशी माहिती पटेल यांनी दिली.
