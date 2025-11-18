अनमोल बिष्णोई भारताच्या ताब्यात
अनमोल बिष्णोई
भारताच्या ताब्यात
विशेष पथक आज भारतात आणणार
मुंबई, ता. १८ : अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेन्स बिष्णोईचा भाऊ अनमोल बिष्णोई याला अमेरिकेने भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या हवाली केले आहे. त्याला बुधवारी (ता. १९) भारतात आणण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी राज्यमंत्री बाबा सिद्दीकी यांची हत्या आणि अभिनेता सलमान खान याच्या निवासस्थानी केलेल्या गोळीबार प्रकरणात अनमोल प्रमुख आरोपी आहे.
प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मंगळवारी अमेरिकेने अनमोल यास भारतीय यंत्रणांच्या हवाली केले. भारतीय पथकाने मंगळवारी संध्याकाळी अनमोलला ताब्यात घेऊन भारताच्या दिशेने प्रवास सुरू केला. बुधवारी सकाळी १०च्या सुमारास हे पथक दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरेल, अशी माहिती मुंबई पाेलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. सिद्दीकी हत्या आणि अभिनेता सलमान खान गाेळीबारप्रकरणी गुन्हे शाखेने त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून अमेरिकेकडे दोन प्रस्ताव पाठवले होते. सिद्दीकी प्रकरणात मकोकानुसार गुन्हा नाेंदवून गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अनमोलसह दोन आरोपी ‘वाँटेड’ होते.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेच्या सुरक्षा यंत्रणांनी अनमोल याला कॅलिफोर्नियात अटक केली हाेती.
----
प्रथम दिल्ली, पंजाबमधील गुन्ह्यांचा तपास
महाराष्ट्रासह देशभरात गुन्हे नोंद असलेल्या अनमोलचा ताबा प्रथम कोणत्या तपास यंत्रणेकडे सोपवावा याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय घेईल, अशी प्रतिक्रिया मुंबई पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. अनमोलचा ताबा सर्वप्रथम मिळावा यासाठी गुन्हे शाखेचे प्रयत्न सुरू असल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाना येथील नोंद गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण केल्यानंतर अनमोलचा ताबा मुंबई गुन्हे शाखेला दिला जाणार आहे.
-----
