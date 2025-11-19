कामाठीपुरा पुनर्विकासातून मुंबईकरांना हजार घरे
कामाठीपुरा पुनर्विकासातून मुंबईकरांना हजार घरे
म्हाडाला मिळणार ८.२५ टक्के बांधीव चटई क्षेत्रफळ
बापू सुळे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून येथील भाडेकरू रहिवासी आणि इमारतमालकांबरोबरच मुंबईकरांना तब्बल एक हजार घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. या वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडा बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या (सी अँड डीए) माध्यमातून केला जाणार आहे. त्यानुसार भाडेकरू आणि इमारतमालकांना घरे दिल्यानंतर विकसक जेवढे विक्रीयोग्य बांधकाम करेल, त्याच्या तब्बल ८.२५ टक्के बांधीव चटई क्षेत्रफळ म्हाडाला मिळणार आहे. त्यामाध्यमातून सुमारे ९०० ते १,००० सदनिका उपलब्ध होणार असून, त्याची लॉटरीच्या माध्यमातून मुंबईकरांना विक्री होऊ शकणार आहे.
कामाठीपुरा हा सुमारे ३४ एकर जागेवर वसला असून, तेथे ९४३ जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. त्यामुळे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ या इमारतींचा खासगी विकसकाच्या माध्यमातून विकास करीत आहे. त्यानुसार रहिवाशांना-भाडेकरूंना ५०० चौरस फुटांच्या आठ हजार सदनिका दिल्या जाणार असून, ८०० जागामालकाला प्रति ५० चौरस मीटर जागेकरिता ५०० चौरस फुटांची एक सदनिका मिळणार आहे. विक्रीयोग्य क्षेत्रफळाच्या किमान ८.२२ टक्के क्षेत्रफळ म्हाडाला दिले जावे, अशी अट निविदेत आहे. त्यानुसार पुनर्विकासासाठी आलेल्या निविदेत बांधकाम आणि विकास संस्था म्हणून एएटीके कन्स्ट्रक्शन कंपनी पात्र ठरली असून, त्यांच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यांनी भाडेकरू आणि इमारतमालकांशिवाय म्हाडाला विक्रीयोग्य क्षेत्रफळाच्या ८.२५ टक्के एवढे क्षेत्रफळ देण्याचे मंजूर केले आहे.
पाच लाख चौरस मीटरहून अधिक विक्रीयोग्य बांधकाम
कामाठीपुरा वसाहतीची एकूण जागा सुमारे ३४ एकर असून, त्यामध्ये आठ एकर जागेत मालक व भाडेकरूंसाठी पुनर्वसन इमारती उभारल्या जाणार आहेत, तर आठ एकर जागेत रस्ते, बगिचा, खेळाचे मैदान अशा पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. त्यामुळे उर्वरित जागेत विकसकाला पाच लाख चौरस मीटरहून अधिक विक्रीयोग्य क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार असल्याने म्हाडाला किमान ४५ ते ५० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ मिळू शकेल. त्यातून ५०० चौरस फुटांच्या ९०० ते १,००० सदनिका उपलब्ध होतील, अशी माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
