मुंबईत ४६ वे यशस्वी अवयवदान
मुंबई, ता. १९ : मुंबईत यावर्षीचे ४६ वे अवयवदान करण्यात आले. ज्युपिटर रुग्णालयात १८ नोव्हेंबरला ५८ वर्षीय पुरुषाचे मृत्यूनंतर अवयवदान करण्यात आले. हे मुंबईतील यंदाच्या वर्षातील ४६वे देहदान ठरले आहे. ‘झेडटीसीसी’ मुंबईच्या मार्गदर्शनाखाली देहदात्याकडून अवयवांचे यशस्वी दान करण्यात आले. यावर बोलताना दात्याचा पुतण्या मितेश वधान याने सांगितले की, ‘काका रमाणिकलाल पक्षघताचे रुग्ण होते. त्यांचे १८ डिसेंबर रोजी निधन झाले. त्यांचे अवयवदान करण्याचा निर्णय आम्ही कुटुंबीयांनी घेतला. यामध्ये फुप्फुसे, यकृत, दोन्ही मूत्रपिंड आणि कॉर्निया दान करण्यात आले.’ दरम्यान, सर्व अवयवांचे वितरण राज्य सरकारच्या निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पार पडले, अशी माहिती झेडटीसीसी मुंबईच्या उर्मिला महाजन यांनी दिली. अवयवदानामुळे अनेक रुग्णांना नवजीवनाची संधी मिळाली असून, देहदात्याच्या कुटुंबीयांच्या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
