महापालिका निवडणुकीत ‘महाआघाडी’चे संकेत
वर्षा गायकवाड यांनी घेतली शरद पवार यांची भेट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : आगामी महापालिका निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या दोन्ही पक्षांमध्ये एकत्र येण्याच्या दिशेने गंभीर चर्चा सुरू असून, येत्या काही दिवसांत औपचारिक घोषणा होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
मुंबई काँग्रेसच्या प्रमुख वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने बुधवारी (ता. १९) सिल्व्हर ओक येथे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. या चर्चेत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळेही सहभागी झाल्या होत्या. मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी हा आजच्या बैठकीचा केंद्रबिंदू असल्याचे समजते. या बैठकीनंतर बोलताना गायकवाड म्हणाल्या, ‘लोकशाही आणि संविधान मानणाऱ्या पक्षांशीच काँग्रेस आघाडी करते. राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आमची नैसर्गिक आघाडी आहे. मुंबई निवडणुकीसाठी आम्हाला एकत्र यायची इच्छा आहे. चर्चा सुरू असून निर्णय लवकरच जाहीर होईल. राष्ट्रवादीच्या मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव यांच्यासोबतही चर्चा झाली आहे आणि दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांची संयुक्त बैठक घेऊन अंतिम निर्णय ठरेल.’
किमान समान कार्यक्रमावर आघाड्या
मनसेबाबत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट करताना गायकवाड यांनी सांगितले, ‘उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले तर ते स्वागतार्ह आहे; पण काँग्रेसशी यासंदर्भात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. काँग्रेसने नेहमी किमान समान कार्यक्रमावर आधारित आघाड्या केल्या आहेत. दडपशाही करणारे किंवा कायदा हातात घेणाऱ्यांसोबत आम्ही जाऊ शकत नाही.’ महापालिका निवडणूक मुंबईच्या वास्तव प्रश्नांवर लढली जावी, असे काँग्रेसचे मत असल्याचे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
