प्रोव्होग कंपनीच्या अवसायन प्रक्रियेत ९० कोटींचा घोटाळा!
मुंबई, ता. १९ : बहुचर्चित प्रोव्होग कंपनीच्या अवसायन प्रक्रियेत ९० कोटींचा घोटाळा झाल्याची तक्रार कंपनीचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक निखिल चतुर्वेदी यांनी केली असून, याप्रकरणी अंबोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
चतुर्वेदी यांच्या तक्रारीनुसार १९९४ मध्ये त्यांनी ॲक्मे क्लोथिंग प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी सुरू केली. पुढे २००५ मध्ये या कंपनीचे नामकरण प्रोव्होग (इंडिया) लिमिटेड असे करण्यात आले. २०१४ मध्ये कंपनीच्या दमण येथील उत्पादन केंद्राला आग लागली. अन्य आर्थिक अडचणींमुळे कंपनी युनियन बँकेच्या कर्ज बडव्यांच्या यादीत समाविष्ट झाली. प्रकरण लवादाकडे (एनसीएलटी) गेले. तेव्हा अमित गुप्ता यांची अवसायन अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. २०१८ ते २०२३ या काळात गुप्ता यांनी कंपनीचे माजी कर्मचारी समीर खंडेलवाल, माजी संचालक राकेश रावत व कंपनीचे नवे खरेदीदार अर्पित खंडेलवाल यांच्याशी संगनमत करून कंपनीच्या ग्राहकांचे ३२ कोटींचे येणे वैयक्तिक कारणाने वसूल केले नाही. शिवाय अर्पित यांना ही कंपनी स्वस्तात खरेदी करता यावी, या उद्देशाने मूल्य कमी दाखवले, असा आरोप चतुर्वेदी यांनी केला होता.
