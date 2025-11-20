डिलिव्हरी बॉयला मिळणार कल्याणकारी योजनांचा लाभ
डिलिव्हरी बॉयला मिळणार कल्याणकारी योजनांचा लाभ
मुंबईसह इतर शहरांमध्ये शिबिर, कंपन्याचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : डिलिव्हरी बॉयला सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी डिलिव्हरी कंपन्यांनी पुढाकार घेतला असून, मुंबईसह इतर शहरांमध्ये शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. यामध्ये एप्रिल पासून सहा हजारहून अधिक जणांची नोंदणी करण्यात आली आहे. मुंबई, बंगळूर आणि दिल्ली येथे ही मोहीम झाली असून, पुणे येथे ही मोहीम घेण्यात येणार आहे
डिलिव्हरी बॉय, डिलिव्हरी गर्ल यांनी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (आरोग्य विमा), रेशन कार्ड, ई-श्रम (असंघटित कामगारांचा केंद्रीकृत डेटाबेस), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (जीवन विमा), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (व्यक्तिगत अपघात विमा) आणि राज्य गिग वर्कर्स इन्शुरन्स योजना अशा विविध योजनांबद्दल विशेष रुची दाखवली आहे. अनेक जण आता आरोग्य विमा, व्यक्तिगत अपघात विमा आणि जीवन विमा अशा विविध संरक्षण योजनांचा एकत्रित लाभ घेण्याचा पर्याय निवडत आहेत.
याबाबत इटर्नलच्या मुख्य सस्टेनेबिलिटी अधिकारी अंजली रवी कुमार म्हणाल्या की, हे शिबिर सरकारी योजना सुविधा शिबिर डिलिव्हरी भागीदार आणि त्यांचे तसेच त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित ठेवणाऱ्या सरकारी कल्याणकारी योजनांमधील दरी भरून काढण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. आम्ही आमचे सुविधा भागीदार-हकदर्शक यांच्यासोबत हा उपक्रम राबवीत आहोत. आम्ही पाहिले आहे की महिला आणि दिव्यांग डिलिव्हरी भागीदार या लाभांसाठी नोंदणी करण्यास अधिक उत्सुक आहेत. आम्ही केंद्र आणि राज्य मंत्रालयांबरोबर घनिष्ठ सहकार्याने या उपक्रमाचा विस्तार करण्यास आणि देशभरात दीर्घकालीन परिणाम घडविण्यास प्रयत्नशील आहोत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.