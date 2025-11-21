फरार दराेडेखाेराला वीस वर्षांनंतर अटकेत
फरार दराेडेखाेराला
२० वर्षांनंतर अटक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : रफी अहमद किडवई मार्ग पोलिसांनी २० वर्षांपासून फरार असलेल्या सराईत दरोडेखोरास गुरुवारी मुंब्रा येथून अटक केली. जावेद युसूफ शेख (वय ४८) असे आरोपीचे नाव आहे. या कालावधीत तो उत्तर प्रदेश, ठाणे आणि मुंब्रा येथे ओळख बदलून राहात होता. २००५मध्ये सशस्त्र दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या जावेदला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर जामीन मिळवून तो पसार झाला हाेता. न्यायालयाने त्याला फरार आरोपी घोषित करून त्याच्याविराेधात अटक वॉरंट जारी केले होते.
परिमंडळ चारच्या उपआयुक्त आर. रागसुधा यांनी फरार आरोपींची शोधमोहीम सुरू केली हाेती. त्यांनी अन्य आरोपींसह जावेदला शोधण्याची जबाबदारी आरएके मार्ग पोलिसांवर सोपवली हाेती. त्यानुसार वरिष्ठ निरीक्षक विनोद तावडे, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) संदीप ऐदाळे यांच्या मार्गदर्शनाखालील उपनिरीक्षक पल्लवी जाधव, महागावकर, सहाय्यक फौजदार संभाजी कडलग, हवालदार मंगेश बारसिंग, शिपाई बाळासाहेब राठोड, नीलम लोहार या पथकाने जावेद यास मुंब्रा येथून अटक केली. पथकाने निवडणूक याद्या तपासून जावेदला ओळखणारे नातेवाईक, मित्रपरिवार यांच्याकडून महत्त्वपूर्ण माहिती मिळवून ही कामगिरी केली.
